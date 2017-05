Stockach Pläne für Orsinger Kita-Anbau werden konkret

Die Gemeinde reißt das Schulhaus in Orsingen ab. Auch die Freifläche wird komplett umgestaltet. Und für den Kita-Anbau stellt der Gemeinderat nun neue Weichen.

Bald wird es laut in Orsingen. Dann rollen schwere Geräte auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule an. Der Anbau an den Kindergarten steht bevor und für diese Erweiterung wurden auf Grundlage der genehmigten Planung mehrere Gewerke ausgeschrieben.

Zunächst muss das Schulgebäude abgebrochen werden. Da bisher die gesamte Heizungsanlage für Schule und Kindergarten im Schulhaus untergebracht war, muss diese neu installiert werden. Die Technik soll im Untergeschoss des Kindergartens ihren neuen Platz finden. Im Zuge dieser Technikverlegung solle auch die Leitung verlegt werden, die bisher unter der Freispielfläche direkt auf das Untergeschoss des Schulhauses zuläuft. Falls irgendwann Spielgeräte installiert werden sollten und keiner genau wisse, wo die Leitung verlaufe, sei dies schwierig, erklärte Bürgermeister Bernhard Volk. Die Leitung solle künftig auf direktem Weg zum Kindergarten hinführen. Die Tiefbauarbeiten sollen wie auch die Umrüstung der Technik von Schule zu Kindergarten freihändig vergeben werden. „Die Vergabe erfolgt voraussichtlich in den Pfingstferien, dann steht dem Abbruch des Schulhauses nichts mehr im Wege“, sagte Volk. Auch der gesamte Hofbereich soll geräumt werden. „Die alten großen Sitzsteine, der Brunnenstein – alles kommt weg.“

Der Rohbau des Anbaus erfolgt in Massivbauweise, alle Wände werden in Mauerwerk erstellt. Das Flachdach erhält eine Betondecke. Das Schrägdach wird als Holzdecke ausgeführt. Nachdem im bestehenden Kindergarten Wasser im Untergeschoss stand, muss dort der Estrich erneuert werden. Am jetzigen Haupteingang soll ein Teil der Entwässerung direkt an den Kanalschacht angeschlossen werden, um eine Entlastung zu erreichen. Die ausgeschriebenen Zimmererarbeiten beinhalten die beiden Dachkonstruktionen über den Gruppenräumen und die Bereiche der Holzschalung an der Fassade unter den Dachvorsprüngen. Die Eindeckung erfolgt mit Dachziegeln und regensicherem Unterdach. Rinnen und Fallrohre sollen in Titanzink ausgeführt werden. Das Flachdach dichtet man zweilagig mit Bitumen ab und begrünt es später extensiv. Beim Elektrogewerk soll es eine Standardinstallation geben.

Wie Volk bereits im Februar im Gemeinderat betont hatte, sei der Kindergarten ein zentraler Ort und werde so auf lange Zeit angelegt – für mehr als 25 Jahre. „Es wird an Baukörpern dann nichts mehr hinzukommen können. Wir können die Freifläche auf keinen Fall mehr vermehren.“ Der Kindergarten Orsingen bietet nach den Baumaßnahmen Platz für fünf Gruppen.

Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats, die genannten Gewerke auszuschreiben, sprach Bürgermeister Volk die Hoffnung aus, der Abbruch könne noch vor den Sommerferien erfolgen, sodass die Ferien genutzt werden könnten. Der Fortschritt sei allerdings auch wetterabhängig.

Die Kindergärten

Aktuell gibt es im Kindergarten Orsingen in drei Gruppen Plätze für 63 Kinder, davon zehn für Unter-Drei-Jährige (Krippengruppe). Nach der Erweiterung werden in fünf Gruppen insgesamt 85 Kinder (davon 20 Unterdreijährige) Platz haben. Öffnungszeiten: Krippe: Montag bis Freitag, 7.30 bis 13.30 Uhr, Regelbetreuung: Montag bis Freitag, 7.30 bis 12.30 Uhr sowie Montag, Dienstag und Mittwoch, 14 bis 16.30 Uhr. Verlängerte Gruppe: Montag bis Freitag, 7.30 bis 14 Uhr. In Nenzingen sind die Zeiten bis auf die Nachmittage der Regelbetreuung gleich. Zusätzlich gibt es in Nenzingen eine Ganztagesgruppe für Drei- bis Sechsjährige. (wig)