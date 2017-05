Orsingen-Nenzingen Orsinger Kirchenchor zieht positive Bilanz für 2016: Theater füllt die Vereinskasse auf

Der Orsinger Kirchenchor ist mit dem Jahr 2016 sehr zufrieden. Neue Sänger sichern den Fortbestand des Vereins und eine Theateraufführung kam der Vereinskasse zugute. Im vorstand gab es bei der Hauptversammlung einige Wechsel.

Der Orsinger Kirchenchor kann fröhliche wie nachdenkliche oder traurige Töne anschlagen. Das tat er auch bei seiner Hauptversammlung. Zum Beispiel als es galt, dem Tod von Josef Fritschi, Anton Joos und Ruth Grieble zu gedenken.

Die fröhlichen Töne: Insgesamt entwickelte sich der Kirchenchor gut. So stieg nicht nur der Durchschnitt beim Probenbesuch an, es konnten auch neue Sänger gewonnen werden. Zudem konnte Kassiererin Annette Kühn einen sehr positiven Kassenstand vermelden. Dieser kam vor allem von Theateraufführungen zwischen den Jahren, für die dieses Mal der Kirchenchor verantwortlich war. Er wechselt sich mit anderen Vereinen ab.

Bei der Hauptversammlung stand der gesamte Vorstand zur Wahl. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Margit Zeiher, Kassiererin Annette Kühn sowie der Beisitzer Wilfried Honsel. Von der Dreier-Spitze im Vorstand wurden Heike Rossatti als Sprecherin und Harry Metzger bestätigt. Veronika Stemmer gab ihr Amt ab, ihr folgt Andrea Fuchs (früher Beisitzerin). Da auch Gerd Langanki seinen Beisitz abgab, wurden Patrizia Lenzinger und Silke Joos neu als Beisitzerinnen gewählt. Heike Rossatti bedankte sich nicht nur bei den beiden ausscheidenden Vorstandmitgliedern, sie musste auch Brigitte Trunz und Roland Mayer als aktive Sänger verabschieden. Die Vorsitzende freute sich über die Harmonie über den Gesang hinaus und dankte für die Vielfältigkeit und die Selbstverständlichkeit mit der mitgeholfen werde. Sie dankte auch Yvonne Münzer, die die Leitung des Kinderchor übernommen hat und für die Stimmbildung im Kirchenchor verantwortlich ist.

Bürgermeister Bernhard Volk und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Winfried Durner dankten den Chormitgliedern für „den großen, bunten Strauß an Aktivitäten“. Erfreulich sei, dass es gelungen ist, neue Sänger zu gewinnen und damit der Fortbestand gesichert sei. Die Mitglieder des Chors seien wichtige Teile von weltlicher und kirchlicher Gemeinde und setzten hier wie dort wichtige Impulse. Als Teil der Dorfgemeinschaft präsentiert sich der Chor beispielsweise am 22. Juli. Dann verwöhnen „Die dramatischen Vier“ im Dorfgemeinschaftshaus wieder ihrer Zuhörer unter der Organisation des Chors. Die Gruppe regt Lachmuskeln und Gehirnschmalz gleichermaßen mit Gesang und Worten an.

Neue Ehrenmitglieder

Der Kirchenchor ernannte zwei neue Ehrenmitglieder. Nicole Seßler war Sängerin, Vizedirigentin, Organistin, Vorsitzende und Dirigentin. Dabei hat sie den Chor immer wieder für Neues begeistert und war an Projekten wie Heimatmesse und Chorworkshops maßgeblich beteiligt. Anette Kühn trägt seit fünfzehn Jahren die Verantwortung der Kassiererin. Diese Aufgabe abseits des Rampenlichts ist mit großem Zeit-und Arbeitsaufwand verbunden. (sch)