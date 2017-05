Orsingen-Nenzingen Museum 4.0: Museum Schloss Langenstein bekommt 1,2 Millionen Euro vom Bund

Mit dem Geld aus dem Pilotprojekt will das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein eine digitale Präsentation im Museum aufbauen. Die Mittel fließen über drei Jahre verteilt.

Das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein bei Orsingen-Nenzingen und der Narrenschopf in Bad-Dürrheim sind reif für die Zukunft. Deswegen haben beide Einrichtungen den Zuschlag für das Pilotprojekt Museum 4.0 des Bundes erhalten, dem der Haushaltsausschuss des Bundestages im November zustimmte. Nun startet das Projekt, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mitteilt, die die Federführung hat. Dafür fließen, verteilt über drei Jahre, 1,2 Millionen Euro an das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein und eine Million Euro an den Narrenschopf in Bad Dürrheim, so Michael Fuchs, Präsident des Museums in Langenstein.

"Das Geld dient dazu, etwas Neues zu entwickeln, worauf später alle zurückgreifen können", sagte Fuchs weiter. In der Pressemitteilung heißt das dann "flexible Nachnutzung durch andere Museen". In Langenstein sollen dabei die Ausstellungsstücke mit digitalen Informationen zu einer sogenannten augmented reality – übersetzbar etwa als vergrößerte Realität – verschmelzen, heißt es in der Meldung weiter. Damit könnte etwa ein Experte in einen Ausstellungsraum eingeblendet werden. "Wir machen da Sachen, die es noch nicht gibt", sagt Fuchs dazu. Die für das Projekt engagierten Entwickler seien aber guter Dinge, dass es auch funktioniere. Die zur Verfügung stehende Summe werde für Computerprogramme und die digitale Ausstattung ausgegeben, sagt Fuchs. Und: "Dass das Geld fließt, ist ein wesentlicher Schritt. Wir können jetzt anfangen."

Kulturstaatsministerin Monika Grütters fördert laut der Pressemeldung das Pilotprojekt mit 15 Millionen Euro. Auch andere Museen der schwäbisch-alemannischen Fasnacht sind beteiligt. Außerdem sind das Humboldt Forum Berlin, das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven, das Deutsche Museum München und das Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz dabei.