Stockach Moderne Technik für die Nenzinger Grundschule

Die Grundschule bekommt Tablets, aktive Tafelsysteme und Beamer. Der Gemeinderat bewilligt mehr als 100 000 Euro für die Investition – bei einigen Ortspolitikern sorgt das für Skepsis.

Orsingen-Nenzingen – Die Grundschule Nenzingen kann ihr pädagogisches und technisches Konzept der Medienbildung nahezu wie geplant umsetzen. Der Gemeinderat Orsingen-Nenzingen beschloss mit zehn Ja-Stimmen und drei Enthaltungen, der Beschaffung von 32 Apple-Tablet-Computern, acht aktiven Tafelsystemen und zwei Beamern zuzustimmen. Weil zwei Medientische zunächst nicht beschafft werden, belaufen sich die voraussichtlichen Investitionskosten nun auf 106 500 Euro. Darin sind auch die Kosten für die Einbindung der bestehenden und die Schaffung einer neuen EDV-Infrastruktur einschließlich notwendiger Sicherheitsstandards enthalten. Für Lizenzen, Betrieb und Support werden jährliche Folgekosten von etwa 7000 Euro anfallen.

Bürgermeister Bernhard Volk erläuterte, die Tablets seien ein ergänzendes Hilfsmittel zur Vermittlung von Wissen und Lerninhalten. Nach der Gemeinderatssitzung im Oktober, bei der Rektorin Jeannette Spiekermann und Fachplaner Rainer Rättig ihr Konzept vorgestellt hatten, hatten sich Mitglieder des Gemeinderates und der Verwaltung in der Grundschule Überlingen am Ried informiert, wie mit solchen Techniken gearbeitet wird.

"Alle acht Klassenräume sollen bei uns die gleiche Ausstattung erhalten. Somit ist überall die gleiche Art von Unterricht möglich", sagte Volk. Nikolaus Langner (CDU) war anderer Meinung. Für ein ergänzendes Hilfsmittel über 100 000 Euro auszugeben sei ihm für das Grundschulalter zu früh, wenngleich er nach dem Besuch in Überlingen teilweise überzeugt sei. Sein Parteikollege Uwe Probst sah das genauso. Seines Erachtens seien die Tablets für den Unterricht ungeeignet. Dass schon die Jüngsten mit Tablets arbeiten sollen, fand Harry Metzger (FWV) nicht gut. Auch, dass man an Apple gebunden sei, missfalle ihm. Der Sorge von Stefan Stemmer (CDU), das Schreiben von Hand käme bei den Grundschülern zu kurz, entgegnete Peter Wolf (SPD): "Der Unterricht ändert sich nicht grundlegend. Lernen heißt immer noch Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, mit Lineal, Bleistift und Geodreieck." Die Summe sei kein Pappenstiel, doch man sei es den Kindern schuldig, dass man sich diese Investition leiste.

Roland Riegger (CDU) war klar, dass Kinder die moderne Technik mit ihren Vorzügen nutzen sollen. Er bemängelte, handwerkliche Fähigkeiten würden nicht mehr wie früher berücksichtigt und wies auf die Schnelllebigkeit hin: "Was wir heute anschaffen, wird morgen überholt sein und in ein paar Jahren entscheiden wir über was Neues." Ihm missfiel, dass Kinder wegen der neuen Tafeln in dunklen Räumen ohne Tageslicht sitzen müssten. Er hielt es für übertrieben, alle acht Klassenzimmer einzurichten. "Ich bin für einen kleineren Umfang in gewissen Räumen, dann wäre auch die Funkstrahlung nur partiell vorhanden. " Die Abschaltung sei in der geplanten Ausstattung vorgesehen und das Bewusstsein bei den Lehrern vorhanden, bei Nichtgebrauch die Geräte auszuschalten, sagte Volk. Mit Beginn des nächsten Schuljahres sollen die neue EDV-Infrastruktur fertig sein.

Medienbildung

Medien erweitern das methodisch-didaktische Spektrum der Lehrerinnen und Lehrer und bieten erheblich verbesserte Möglichkeiten für Kinder, sich aktiv-handelnd mit dem Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen und ihr Lernen selbst zu gestalten. Der neue Bildungsplan trägt diesem Umstand Rechnung und verankert die Leitperspektive Medienbildung schon in der Grundschule. Er sieht den Einsatz von digitalen Medien bereits ab dem Anfangsunterricht vor. Innerhalb offener Unterrichtsformen bearbeiten die Schülerinnen und Schüler individuelle Aufgabenstellungen selbstständig und selbstgesteuert. Für eine angemessene Einsatzhäufigkeit sollten mindestens drei Endgeräte je Klasse bereitgestellt werden. Kooperationspartner der Grundschule in Nenzingen ist die Gesellschaft für digitale Bildung mbH. (wig)