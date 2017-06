Orsingen-Nenzingen Knapp 500 Fahrer genießen die Aussicht: Hier gibt's alle Bilder der Panoramatour

Der RMSV Orsingen begrüßt 500 Radfahrer bei der Hegau-Bodensee-Panoramatour und 106 beim Volksradfahren. Die Teilnehmerzahlen sind etwas niedriger als erhofft, die Veranstalter sind aber trotzdem zufrieden.

Zum vierzehnten Mal veranstaltete der Rad- und Motorsportverein Orsingen seine große Breitensportveranstaltung, die Hegau-Bodensee-Panoramatour. Mit 593 Startern blieb das Teilnehmerfeld zwar etwas hinter den Erwartungen des Veranstalters zurück. Die sommerlichen Temperaturen ließen dann doch den ein oder anderen auf die kürzere Strecke umschwanken oder gar gleich den Weg ins Freibad nehmen. Am Ende aber war Michael Joos, Breitensportwart beim veranstaltenden Verein RMSV Orsingen, trotzdem zufrieden: „Zum Schluss hatten wir ausschließlich glückliche und geschaffte Tour-Bezwinger, denen unser ganzes Tour-Konzept, die Organisation, die Verpflegung, die Beschilderung und vor allem natürlich das traumhafte Panorama auf der Tour rundum gut gefallen hat.“

Das bestätigte auch die Beisitzerin Öffentlichkeitsarbeit, Julia Kerber, die an Start und Ziel an der Kirnberghalle wie viele andere ihren Dienst versah: „Wir haben wirklich sehr viele sehr positive Rückmeldungen bekommen, was uns natürlich auch glücklich und stolz macht, und so lohnen sich der ganze Aufwand und die viele Arbeit im Vorfeld gleich doppelt.“ So genossen denn Teilnehmer und Helfer gleichermaßen am späten Nachmittag bis in den Abend den Ausklang im Schatten der Bäume.

Die Hegau-Bodensee-Panorama-Tour ist die große Veranstaltung der Abteilung Breitensport des RMSV Orsingen. An der Tour – also auf den verschiedenen Strecken ohne das Volksradfahren – nahmen 487 Radsportler teil. 79 davon wagten sich auf den Radmarathon mit 213 Kilometern und 3020 Höhenmetern. Am beliebtesten war die 172 Kilometerlange Strecke mit 2410 Höhenmetern mit 158 Teilnehmern. 84 Menschen wagten sich an die 148 Kilometer mit 1880 Kilometer und jeweils 83 an die 107 oder 78 Kilometer lange Strecke mit 1270 beziehungsweise 940 Höhenmetern. Am Volksradfahren (41 und 22 Kilometer) nahmen 106 Radsportler teil.

Die größte Gruppe kam aus Tettnang: Prosport Bodensee startete erstmals, und das gleich mit 24 Teilnehmern. Treue Teilnehmer sind das Radteam Steißlingen und die Radfreunde Überlingen, sie warn mit 17 und 14 Radsportlern dabei. Vor allem beim Volksradfahren nahmen viele Familien teil. Wie beispielsweise Familie Pletzer, deren 2011 geborener Sohn Lukas in Nenzingen schon mehrere Jahre der jüngste Teilnehmer beim dortigen Volksradfahren ist. Bewährt hat sich der zentrale Verpflegungsposten in Wurmlingen bei einer Brauerei ebenso wie der Verpflegungsposten des Volksradsfahrens in Stahringen bei Brisanti.

Der Verein

Der Rad- und Motorsportverein (RMSV) Orsingen hat mehrere Abteilungen. Dazu gehört der Breitensport unter anderem mit den Mittwochsradlern, die Nostalgiegruppe – den Oldtimerfreunden, die für das M im Vereinsnamen zuständig sind – sowie die Kunstradabteilung. Vorsitzende ist Pia Oexle, ihre Stellvertreterin Ulrike Temme, Schriftführer Thomas Mußmann und Kassiererin Stephanie Fritschi. Zum Vorstand gehört auch der Fachwart Kunstrad Jan-Mark Fritschi, der Fachwart Nostalgie Harry Metzger und der Fachwart Breitensport Michael Joos sowie Jugendleiter Matthias Kühn und weitere Beisitzer. (sch)