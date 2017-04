Orsingen-Nenzingen Hoher Schaden beim Ausparken

Beim Ausparken hat eine Autofahrerin eine andere Fahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am alten Sportplatz, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach habe eine 19 Jahre alte Autofahrerin beim Ausparken das Auto der anderen Frau übersehen, die zu diesem Zeitpunkt gerade hinter ihr vorbeifuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Den Schaden an beiden Autos beziffert die Polizei mit etwa 4500 Euro.