Orsingen-Nenzingen Halbolfer heben singend und tanzend ab

Die Orsinger Halbolfer begeistern mit ihrem Buntem Abend. Die aufwendige Stücke unterhalten die Besucher bis in die Nacht.

Auch diese Premiere bestand sie mit Bravour. Für Halbolfer-Präsidentin Florin Kraft verlief der erste Bunte Abend ihrer Karriere bestens. Trotzdem hatten die Vorgänger des neuen Vorstandes die Weichen für diesen erfolgreichen Abend gelegt und das wurde auch gewürdigt. „Danke, dass ihr uns mit Rat und Tat zur Seite standet und nun genießt erstmals den Abend aus dem Zuschauerraum“, sagte Florin Kraft. Zwischen ihrer Begrüßung und ihrer Verabschiedung lag aber noch ein abwechslungsreiches Programm. Durch die zehn Programmpunkte führte Achim Niess als moderierender Pilot. Für musikalische Höhenflüge inklusive sportlichem Animationsprogramm waren die Steigerburschen verantwortlich. Zwischen gelandet wurde bei vier Tänzen, zwei Wortbeiträgen sowie drei humorvollen Theater- beziehungsweise Showaufführungen und einer schillernden Musicalaufführung.

Siebzehn junge Mädchen aus Orsingen und Nenzingen ließen die Puppen tanzen und zeigten so, die närrische Zukunft ist gesichert. Die Weißnarren wählten „Bauer sucht Frau“ als Motto und wirbelten als fesche Bäuerinnen über die Bühne. Eine feste Größe sind die „Good old boys“ in Orsingen. Diese holten sich die „Young chicks“ als Verstärkung zu ihrem aufwendigen Seemannstanz zu maritimen Melodien. Den fulminanten Höhepunkt bildete der „Barocktanz“ der großen Mädels. Darunter war auch Präsidentin Florin Kraft. Aufgrund der aufwendigen Kostüme und der mitreißenden Choreografie forderte das Publikum eine Zugabe.

Die erste Zugabe des Abends musste zuvor der Kirchenchor geben. Mit seinem detailreichen Musical von „Fridolin auf Brautschau“ zu allerlei Melodien von Abba mit deutschen Texten traf genau den Geschmack des Publikums. Anton Fritschi war selbst sechs Jahrzehnte im Kirchenchor und lobte: „ Das war sehr gut! Das halbe Jahr proben hat sich gelohnt. Damit könnten sie auch in Konstanz auftreten“. Verblüfft haben die Heidenschlössler mit ihrem genauen Blick auf die schrägen Vögel im Dorf. „Im Jubiläumsjahr tanzen sie nicht. Lassen Sie sich überraschen“, lud der Moderator ein. Alexander Seliger stellte als Vogelkundler unter anderem liebevoll beschriebene und dargestellte Stockstelzen, Hausmotze, Asphaltspechte, Pollenkönige, Bikeriche und Proseccolerchen vor. Die Zimmerleute haben sich anscheinend schon auf den Rosenmontag vorbereitet. Denn passend zum dort stattfindenden Jahrmarkt stellten sie ihr ganz persönliches Kuriositätenkabinett vor. Herrlich betont von den zwei motzenden Zuschauern, die vom Zimmermann als „Schönsten unter den Schönen“ schwärmten. Weitere Programmpunkte glänzten mit genauem Blick ins Dorf und darüber hinaus. Allen gemein war, die Liebe zum Detail und die aufwendige Ausführung. So wurde nach Mitternacht noch lange fröhlich weitergefeiert.

Das Programm

Puppentanz mit 17 Tänzerinnen wurde von Nadja Müller und Fabienne Reichelt einstudiert; "Der Banküberfall" mit Wilfried und Gerold Hänsel; Lou und seine Gäng (10 Personen) mit "Pfusch am Bau – hebt au"; 18 Weißnärrinnen mit dem Tanz "Bauer sucht Frau"; Dorftratsch mit Werner Kraft, Norman Stemmer, Markus Zimmermann und Michael Bold; 21 Heidenschlössler fragten sich "Wer piept denn da"; 19 Zimmermänner entführten zum "Jahrmarktzirkus"; 15 Seemänner luden zum Tanz; der Kirchenchor ging mit "Fridolin auf Brautschau" und 17 Mädels führten einen "Barocktanz" auf (mit Patricia Müller und Florin Kraft).