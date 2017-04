Bei derzeit laufenden archäologischen Ausgrabungen zwischen Orsingen und Wahlwies gibt es bisher 400 Fundstellen mit Tonscherben, Webgewichten und Ähnlichem. So fundreiche Areale gebe es nicht häufig, sagt Kreisarchäologe Jürgen Hald. Es sei ein wichtiger Fund für die regionale Geschichte.

Archäologische Ausgrabungen zwischen Orsingen und Wahlwies bringen derzeit erstaunliche Funde aus der Bronzezeit hervor. Die Untersuchungen sind in doppelter Hinsicht etwas Besonderes: Für die Archäologen, weil es dort ungewöhnlich viele Funde gibt, und für das Kieswerk Hardt, das dort eine künftige Abbaufläche hat, weil solche Arbeiten eine Premiere sind. "Es ist das erste Mal für uns", sagte Betriebsleiter Alexander Schopp bei einem Termin mit dem Wahlwieser Ortvorsteher Udo Pelkner und Bernhard Volk, Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen. Schopp ist es ebenso wie den Experten wichtig ist, dass alles dokumentiert und gesichert wird. "Fundreiche Stellen wie diese sind selten", sagte Kreisarchäologe Jürgen Hald.

Was vor Jahrtausenden teils Abfälle waren, sind heute begehrte Fundstücke, die Aufschluss über das Leben in der Bronzezeit und das Aussehen der damaligen Ansiedlungen geben. In der Bronzezeit gab es keine schriftlichen Aufzeichnungen. So haben die Archäologen nur Dinge wie zum Beispiel Keramikgefäße, um etwas über das damalige Leben zu lernen. Die elf Hektar Ausgrabungsfläche auf Orsinger Gemarkung sind daher eine unschätzbare Fundgrube an historischen Wissen, das Mitarbeiter der Spezialfirma Archaeo Task und Grabungshelfer der Uni Freiburg nun aus der Erde holen und sichern. Keramikteile lassen sich über vergleichbare Funde datieren, zum Beispiel Scherben mit Dreiecksmuster, wie sie auch schon bei Bodman gefunden wurden und von etwa 1620 vor Christus stammen.



"Die hängenden Dreiecke sind ein bisschen wie die Nierentische aus den 60ern", vergleicht Hald die eindeutige Zuordnung. Ein gefundenes Webgewicht deutet darauf hin, dass Bewohner der Siedlung ihre Textilien selbst hergestellt hatten.

Auf dem bisher landwirtschaftlich genutzten Areal gibt es hauptsächlich Erdbefunde. Das heißt übersetzt: Ehemalige Löcher für Pfosten, Abfallgruben und Ähnliches. Bisher 400 Stück. "Am Ende der Grabungen werden es sicher 600 bis 700 sein", schätzt Hald. Sie zu finden, sei aber nicht einfach und brauche ein geschultes Auge. Die Experten erfassen ihre Positionen mithilfe modernster Technik. Eine Fotodrohne macht Bilder in der Luft, die dann auf eine Karte übertragen werden. "Heute geht alles ganz einfach, früher mussten wir alles mühsam vermessen", erzählt Hald.

Ablauf immer gleich

Die Arbeiten gehen zügig voran und liegen trotz des großen Gebiets sehr gut im Zeitplan. Durch Sondierungen im Herbst 2015 "wussten wir frühzeitig, dass hier etwas ist und das Unternehmen konnte sich darauf einrichten", erklärt Hald, der für die gute Zusammenarbeit dankbar ist. Der Ablauf an den einzelnen Fundstellen ist immer gleich: Die Mitarbeiter graben die Hälfte weg, so dass der dann sichtbare Bodenquerschnitt zeigt durch Verfärbungen oder Scherbenfunde, was dort einmal war. Zum Beispiele eine Feuergrube oder das Fundament von Pfählen. An den Pfostenlöchern hier gebe es fast überall Funde. "Das deutet auf eine mehrphasige Siedlung hin", sagt Hald. Mit Metallfunden rechnet er übrigens nicht. Metall sei so wertvoll gewesen, dass alles wiederverwendet worden sei. Mit Metallfunden rechnet Jürgen Hald übrigens nicht, da es sich um eine Siedlung und keine Gräber handelt. Metall sei so wertvoll gewesen, dass alles kaputte eingeschmolzen und wiederverwendet worden sei. Schmuck oder Waffen seien nur aus bestimmten Zwecken, wie zum Beispiel als Grabbeigaben zurückgelassen worden.

Grabungsleiter Joachim Kitzberger und Georg Häußler von Archaeo Task erläuterten vor Ort den Fund einer Feuergrube und berichteten auch vom Fund eines Tontopfes mit Hitzesteinen im Inneren an einer anderen Fundstelle. Hitzesteine dienten dazu, über längere Zeit die Temperatur im Kochtopf, zum Beispiel zum Bierbrauen, aufrecht zu erhalten. Sie zersprangen dabei oft.

Hohe Bedeutung für regionale Geschichte

Die bisherigen Entdeckungen zeichnen bereits ein deutliches Bild der Bronzezeit-Siedlung. "Die Häuser waren nordwest-südöstlich orientiert", erklärt Hald. Es sei also eine regelmäßige Bebauung. Schon bei den Voruntersuchungen 2015 gab es auch die Entdeckung eines Hausgrundrisses nahe am Wald. Dort finden später noch Untersuchungen statt. Im derzeitigen Grabungsbereich erstellten die Experten über die Fundstellen einen Plan, der zeigt, wie die Siedlung einmal ausgesehen haben könnte: Ein kleiner Weiler mit mehreren Häusern. Die Tiefen von Pfostenlöchern zeigen dabei, ob es sich um einfache Bauten oder eine komplexere Architektur gehandelt hat.

Für Hald haben die Funde der laufenden Ausgrabungen eine hohe Bedeutung für die regionale Geschichte. Es seien bisher nur zwei bis drei Siedlungen dieser Art im Hegau entdeckt worden. "Solche Funde sind sehr wichtig", sagt er. Der geplante Kiesabbau habe damit für die Archäologie sogar einen positiven Effekt, da es dadurch zu dieser Grabung kam. "Wir merken nach und nach, dass es insgesamt eine dichte Besiedlung gab", sagt er allgemein über die Region. Wo einmal mittelalterliche Burgen standen, hatten es oft auch in der Bronzezeit Menschen gelebt.

Ort und Funde