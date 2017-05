Orsingen-Nenzingen Gewerbeverein Orsingen-Nenzingen lädt zur Gewerbeschau

Örtliche Firmen präsentieren sich: Der Gewerbeverein Orsingen-Nenzingen lädt zur Gewerbeschau ein. In und vor der Kirnberhalle wollen Unternehmen zeigen, was sie drauf haben und zudem mit einem Rahmenprogramm unterhalten. Fast 40 Aussteller sind diesmal dabei.

Am zweiten Maiwochenende ist es wieder soweit, die Unternehmer der Doppelgemeinde Orsingen-Nenzingen präsentieren sich der interessierten Öffentlichkeit bei ihrer gemeinsamen 6. Gewerbeschau. Doch nicht nur die 38 Mitglieder des Gewerbevereins sowie eine Bank zeigen am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, in und vor der Kirnberghalle was sie tagtäglich leisten. Dazu hat der Gewerbeverein noch ein Rahmenprogramm zusammengestellt.

Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt, damit man lange auf dem Außengelände und im Ausstellerzelt verweilen kann. Am Sonntag wird Mittagsbewirtung sogar mit musikalischer Untermalung angeboten. Abwechslungsreich und interessant für die ganze Familie soll das Angebot der Aussteller sein. Doch gerade Kindern könnte der Bummel doch etwas zu lange gehen. Damit auch sie den Tag in guter Erinnerung behalten, wird für sie eine Hüpfburg und eine Kletterwand aufgebaut. Zudem können sie sich beim Kinderschminken verwandeln lassen oder die Welt vom Rücken der Pferde aus erleben.

Doch es sind ja nicht nur Kinder auf dem Gelände willkommen. Wer hoch hinaus will, dem sei ein Hubschrauberflug empfohlen. So erlebt man die Gewerbeschau aus einer ganz neuen Perspektive. Imker stellen ihre Arbeit vor und die Leistungen der fleißigen Bienen, die nicht nur für die Landwirtschaft unersetzliche Dienste leisten. Auf die Showbühne in der Kirnberghalle locken die Mitglieder des Rad- und Motorsportclubs Nenzingen mit ihren hochkarätigen Vorführungen. Selbst aktiv werden können die Besucher bei den Probefahrten mit Elektrofahrrädern, die der Rad- und Motorsportverein Orsingen ermöglicht.

Neu im Angebot des Nenzinger Schützenvereins ist Bogen- und Armbrustschießen. Die Besucher der Gewerbeschau können sich an diesem Wochenende selbst einmal im Armbrustschießen ausprobieren.

Die Gewerbeschau ist für Besucher am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag gibt es vormittags einen Empfang für Gewerbevereinsmitglieder und geladene Gäste. Die Mitglieder des Gewerbevereins treffen sich nicht nur bei und im Vorfeld der Gewerbeschau. Auch in der Mittagspause gibt es eine spezielle Gelegenheit für Gewerbetreibende, sich auszutauschen. Die 54 Mitglieder besuchen sich auch gegenseitig in den Betrieben. Zudem werden Vorträge organisiert.

An den bisherigen Gewerbeschauen wurden am Muttertag Rosen verteilt. In diesem Jahr verzichte man zugunsten einer Spende darauf, erklärt Nikolaus Langner, Vorsitzender des Gewerbevereins. Die Spende von 500 Euro soll an das Pestalozzi-Kinderdorf in Wahlwies gehen, zum 70-jährigen Bestehen des Hauses.

Für Parkraum im Umfeld der Gewerbeschau sei gesorgt, heißt es von den Organisatoren. Falls alle Plätze bei der Kirnberghalle besetzt seien, könne man auf die Parkplätze zwischen Hostel und Treff 3000 ausweichen. Am Sonntag können auch Parkplätze von letzterem genutzt werden.

Der Gewerbeverein

42 Gewerbetreibende aus Handel, Handwerk, Industrie, Gastronomie und Dienstleistung aus beiden Ortsteilen sind derzeit im Gewerbeverein Orsingen-Nenzingen vertreten. Die Unternehmer wollen in ihrem Zusammenschluss Informationen und Erfahrungen austauschen, einander unterstützen und so stetig daran arbeiten, Kundenwünschen gerecht zu werden. Im Jahr 2000 gründete sich der Verein. 2012 gab Hans Denkinger den Vorsitz an Nikolaus Langner weiter.

Informationen im Internet: www.gewerbeverein-orsingen-nenzingen.de