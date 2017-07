Orsingen-Nenzingen Geschwindigkeitskontrolle auf Autobahn 98: Wieder sind Raser unterwegs

Wieder gab es eine Kontrolle auf der A 98 und wieder wurden einige Raser gemessen. Am schnellsten war ein Auto mit 203 Kilometern in der Stunde.

Die Geschwindigkeit wurde am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 12.45 Uhr auf der A 98 beim Parkplatz Nellenburg gemessen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Dort war die Geschwindigkeit in diesem Zeitraum wegen einer Sonderkontrolle des Bundesamtes für den Güterverkehr begrenzt, und zwar auf 100 Kilometer pro Stunde für Autos und 60 Kilometer pro Stunde für Lastwagen und Busse. 20 Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie nun mit Fahrverboten zu rechnen haben. Der Spitzenreiter fuhr der Mitteilung zufolge mit 203 Kilometern pro Stunde durch die Messstelle.