Orsingen-Nenzingen Geschwindigkeitskontrolle: Wieder Raser auf der Autobahn 98

Die schnellsten Autofahrer waren dieses Mal mit 205 und 209 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Die erneute Geschwindigkeitskontrolle fand laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz am Montag zwischen 9 Uhr und 12.45 Uhr auf der Autobahn 98 in Richtung Singen auf Höhe des Parkplatzes Nellenburg statt. Grund dafür war, wie in der Woche zuvor, eine Sonderkontrolle des Bundesamtes für den Güterverkehr. Deswegen galt in dieser Zeit ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde für Autos und 60 Kilometern pro Stunde für Lastwagen. 2027 Fahrzeuge wurden laut der Mitteilung gemessen, 281 davon (knapp 14 Prozent) waren zu schnell unterwegs. 38 von ihnen müssen nun sogar mit einem Fahrverbot rechnen. In der Spitze haben die Verkehrspolizisten 205 und 209 Kilometer pro Stunde gemessen.