Stockach Gemeinderat erhöht Kindergartengebühren: Eltern zahlen ab September zwölf Prozent mehr

In Orsingen-Nenzingen steigen die Kindergartengebühren, die im Jahr 2016 gleich wie 2015 geblieben sind. Es sind auf einen Schlag 12 Prozent mehr, um näher an die Kostendeckung zu kommen. Künftig sind drei Prozent jährlich angestrebt.

Ab September gelten neue Beiträge für die Nutzung der gemeindlichen Kindergärten in Orsingen-Nenzingen. Nachdem im vergangenen Jahr keine Beitragskalkulation stattgefunden hat und dadurch auch die Beiträge unverändert blieben, beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Gebühren nun deutlich zu erhöhen, um den angestrebten Kostendeckungsgrad von 20 Prozent zu erreichen, den die Trägerverbände empfehlen.

Eine Anpassung sei jetzt umso notwendiger, sagte Bürgermeister Bernhard Volk. "Mit den sonstigen Vorgaben aufgerechnet stellt man fest, dass die Betreuung regelmäßig aufwändiger und teurer wird." Die Anzahl der Kinder hat zugenommen, die Gruppen sind mit einem relativ hohen Personalsatz ausgestattet. Die Gemeinde schlug vor, die Beiträge in allen Bereichen um zwölf Prozent zu erhöhen. In der Zukunft erwartet Volk wieder eine jährliche Erhöhung von ungefähr drei Prozent.

Roman Roth spräch von großen Veränderungen der Betreuung in den vergangenen Jahren, mahnte aber auch, die Beiträge künftig wieder moderat anzuheben. Peter Wolf befand, zwölf Euro mehr im Fall eines Erstkindes in der Regelgruppe seien für Eltern machbar. "Wir haben für Schule und Kindergärten viel getan. Die Eltern sind froh, dass wir solche guten Einrichtungen haben." Der Bürgermeister unterstrich, dass die Gemeinde immer versuche, die Kosten so gering wie möglich zu halten. "Die Nachmittagsbetrachtung gehört natürlich mit dazu, ist aber relativ wenig berechenbar", sagte Volk. Er sei im ständigen Austausch mit den Leitungen.

Da jede Gemeinde unterschiedliche Betreuungsangebote hat, lassen sich die Preise nicht direkt vergleichen. In der Doppelgemeinde sind die Beiträge für elf Monate im Jahr zu zahlen, der August ist beitragsfrei. Das dritte und jedes weitere Kind einer Familie, das gleichzeitig mit Geschwistern den Kindergarten besucht, ist beitragsfrei. Wenn die großen Geschwister schon Schulkinder sind, fällt der Beitrag eines Zweitkindes an.

Bei der Erhöhungen ist es nun so, dass es allgemein zwölf Prozent sind, aber aufgerundet wird. Im Fall der Ganztagsbetreung, steigt der Satz der Betreuungskosten, aber der Teil fürs Mittagessen bleibt fast gleich.

Weitere Beiträge

Neben den monatlichen Beiträgen (August ausgenommen) für den Kindergarten, gibt es seit dem 1. Juli 2015 auch einen Elternbeitrag in Höhe von 60 Euro pro Ferienwoche. Einzelne Betreuungstage: zwölf Euro pro Tag (ohne Mittagessen). Die Abrechnung der Elternbeiträge für die Ferienbetreuung ist auf Grundlage der Anmeldungen und unabhängig von der Inanspruchnahme.