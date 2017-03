Stockach Gemeinde saniert die Küche der Kirnberghalle

Neue Wandfliesen, neuen Bodenbelag, neue Schränke, neue Einteilung: Bis zum Sommer soll die Küche der Kirnberghalle aufgemöbelt sein.

Orsingen-Nenzingen – Die Küche in der Kirnberghalle Orsingen wird auf einstimmigen Gemeinderatsbeschluss saniert. Nach 30-jähriger Nutzung sind Einrichtungsgegenstände wie Schränke und Thekenanlage sowie die Sanitär- und Elektroinstallation schadhaft oder entsprechen nicht mehr den aktuellen Erfordernissen. Es entstehen Kosten in Höhe von etwa 117 000 Euro brutto.

Dem vorliegenden Plan waren zahlreiche Gespräche mit Vertretern der örtlichen Vereine, einem Architekturbüro und einem Fachplaner vorausgegangen. „Das Thema ist sehr schwierig, weil jeder Verein, der die Küche nutzt, seine Eigenheiten hat“, sagte Bürgermeister Bernhard Volk. Jetzt ist vorgesehen, den direkt an die Küche angrenzenden Raum, der bisher bei Veranstaltungen schon für die Getränkeausgabe genutzt wurde, in den Küchenbereich zu integrieren.

Die vorhandenen und funktionsfähigen Geräte (Grillplatte, Herd, Fritteuse und Gläserspülmaschine) werden weiterhin verwendet. Auch die Spülbrause und die Spülmaschine bleiben. Für die Kaffeemaschine gibt es keine Behälter mehr, sie muss ersetzt werden.

Die Durchreiche wird geschlossen. Schmutziges Geschirr soll künftig seitlich in die Küche gebracht werden. Dann wird auf einer Küchenseite gereinigt, auf der anderen erfolgt die Zubereitung der Speisen – ganz nach Vorschrift. Es soll einige bewegliche Arbeitsflächen geben, also Tische, die verschoben werden können. Auch eine mobile Theke ist geplant. Zu den Turngeräten soll es eine mobile Trennwand geben.

Die Bodenfliesen entsprechen nicht mehr den heutigen Erwartungen. Ein Vorschlag besteht darin, Epoxidmasse darüber zu ziehen. Dieser Belag ist auch im Eingangsbereich vorhanden. „Die Reinhaltung funktioniert relativ gut, die Fläche ist behandlungsarm“, sagte Volk. Auch die Wandfliesen müssten erneuert werden. Nach der Rocknacht am 25. März bauen die Vereine die alten Möbel aus. Danach muss die Sache zügig über die Bühne gehen, damit bis zur Hegau-Panorama-Tour am 11. Juni alles fertig ist. Wenn im Sommer die Heizung in der Rebberghalle Nenzingen erneuert wird, muss die Kirnberghalle wieder voll funktionsfähig sein.