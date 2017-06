Die fünf Jungstörche im Nenzinger Nest sind eine Sensation, denn es ist seit Jahren der erste so nachwuchsreiche Horst im Landkreis Konstanz. Die Beringungs-Aktion der Störche fand mit Hilfe der Nachbar-Firma statt, die ein Fahrzeug mit Teleskop-Korb hat.

Das Storchennest beim Haus von Familie Fecht fällt in vielerlei Hinsicht aus dem Rahmen. Es ist das einzige in Nenzingen und Heinz Fecht hat vor gut 20 Jahren selbst den Mast gesetzt, auf dem sich nach ein paar Jahren Wartezeit das erste Paar niederließ und brütete.

Die Bewohner wechselten später und ihr Nachwuchs stellt in diesem Jahr einen kleinen Rekord auf: Fünf Küken sind geschlüpft und zu stattlichen Jungstörchen herangewachsen. "Das ist etwas ganz Besonderes. Es ist selten, dass fünf Junge groß werden", sagt Storchenexperte Wolfgang Schäfle aus Böhringen. In den 34 Jahren, die er sich im Landkreis um Störche kümmert, hat er soetwas erst zwei Mal erlebt. "Das ist ein paar Jahre her." Der Nenzinger Horst ist jetzt Nummer drei.

Da die Jungstörche jetzt gut sechs Wochen alt sind und bald fliegen können, war es Zeit für die Beringung. Mit den weißen Nummern auf den schwarzen Ringen können Vogelfans später Sichtungen melden und es kann nachvollzogen werden, woher ein Storch kommt oder wo er so unterwegs ist.

Die Beringung, die für Wolfgang Schäfle in vielen Gemeinden Absprachen mit der Feuerwehr oder das sonstige Organisieren eine Hebebühne oder etwas Ähnlichem mit sich bringt, fiel in Nenzingen ganz unkompliziert unter das Motto Nachbarschaftshilfe. Mitarbeiter der Firma Omexom im Haus der Fechts kamen mit einem Fahrzeug mit ausfahrbarem Korb. Die Aktion selbst war aber nicht so leicht, wie erst gedacht. Denn die Technik vertrug sich nicht mit dem weichen Feld- und Riedboden nicht. Manuel Irion, der Wolfgang Schäfle, in luftige Höhen zu den Störchen brachte, musste deshalb zwischendurch einen Telefonjoker zurate ziehen und schließlich kam noch der Mitarbeiter, der sich am besten mit Fahrzeug auskennt und half.

Nach rund zwei Stunden hatten die kleinen Stars der Störchenbevölkerung im Landkreis schließlich ihre Ringe: AZ369, AZ370, AZ271, AZ272 und AZ273. Und Schäfle ist sehr zufrieden. "Es sind fünf schöne, große Störche", sagt er.

Der Nenzinger Vaterstorch hat übrigens die Nummer A5660 und stammt aus einem Waldhorst beim Affenberg in Salem. Er bekam den Ring am 17. Juni 2006, wie sich nachvollziehen lässt und ist somit elf Jahre alt. Das Weibchen hat keinen Ring. Woher sie kommt, ist deshalb unbekannt. Beide sind aber erfahrene Brüter und finden in den Wiesen entlang der Stockacher Aach Richtung Wahlwies zum Beispiel viel Futter. Im vergangenen Jahr zogen sie drei Junge groß. Heinz Fecht beobachtet regelmäßig, in welche Richtungen die Elternstörche zur Futtersuche fliegen. Mit einem Fernglas hat er auch das Nest im Auge und verfolgt die Entwicklung des Nachwuchses.

Beringungen