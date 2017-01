Orsingen-Nenzingen Fleckviehzüchter kritisieren Bürokratie

Der Fleckviehzüchter-Verein schmiedet Zukunftspläne. Und macht sich Gedanken über die Blauzungenkrankheit, die in letzter Zeit Tiere in Bayern und Baden-Württemberg befallen hat.

Über die Hälfte der Inhaber der 74 Betriebe, die dem Fleckviehzuchtverein Hegau-Bodensee angehören, trafen sich zur Hauptversammlung in Orsingen. Dabei ging es weniger um einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr, sondern mehr um einen Ausblick auf das kommende Wirtschaftsjahr. Deutlich zeigte sich die Vernetzung der lokalen Bauern in der globalisierten Welt.

Vorschriften gibt es für die Landwirte in vielfältiger Form, doch Vorteile nur wenige. So bat Markus Porm vom Landwirtschaftsamt um Verständnis, dass die Zuschüsse noch nicht alle ausbezahlt seien. Dies liege zum einen an einem nicht ausgefeilten EDV-Programm, zum Zweiten daran, dass die Daten immer später im Amt ankämen und zum Dritten daran, dass die Anträge immer umfangreicher würden. "Wir haben an die EU-Abgeordneten weitergegeben, dass der bürokratische Aufwand für die Kontrollen nicht mehr zu vermitteln ist. Das muss vereinfacht werden." Von 28 EU-Staaten sei es nur Deutschland gelungen, die Anträge rechtzeitig fertigzustellen. Der Rückschluss der EU-Verantwortlichen sei leider gewesen: "Einer hat es geschafft, also geht es."

Matthias Gellert, Leiter des Amts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, freute sich, dass so viele aktive Mitglieder anwesend seien. Er bat diese ausdrücklich, die Tiere gegen beide Arten der Blauzungenkrankheit zu impfen, da die Erkrankung Baden-Württemberg und Bayern bereits erreicht habe. Die angekündigte Unterstützung durch die Tierseuchenkasse im Centbereich löste bei den Landwirten eher Ungläubigkeit als Freude aus. Wie wichtig diese Impfung aber ist, zeigte sich in den Berichten von Alfred Weidele, Zuchtleiter der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW), und Matthias Schupp, Auktionator der RBW. Denn viele der Tiere würden ins Ausland verkauft. Die Käufer forderten nicht nur gute Qualität, sondern eben auch Seuchenfreiheit.

Damit die Züchter ertragreiche und gesunde Tiere im Stall haben, setzt die RBW auf genomische Züchtung. Hier sollen nun auch verstärkt Milchkühe typisiert werden. Ein dichtes Typisierungssystem biete den Züchtern die Möglichkeit zu besserem Herdenmanagement und innerbetrieblicher Entwicklung. Alfred Weidele stellte das 100-Punkte-System zur Bewertung der Rinder vor, das schon in den anderen Regionen und Ländern genutzt werde. Das kompliziertere System werde aber nur noch bei züchterisch wertvollen Tieren angewandt. Somit fehle die gewohnte Typisierungsdichte wahrscheinlich in Zukunft.

Die Leistung der Kühe lässt sich vielfältig messen. Die beste durchschnittliche Herdenleistung erbrachte die Herde von Bettina und Thomas Gamb mit 9705 Kilogramm Milch. Die Kuh Kemina von Markus Ziegler gab im vergangenen Jahr 12 601 Kilogramm. Die höchste Lebensleistung nach Fett und Eiweiß erbrachte die Kuh Olga von Klaus Reutebuch und die höchste durchschnittliche Lebensleistung erreichten die Tiere von Christian Hübschle mit 41 016 Kilogramm.

Der Fleckviehzuchtverein

Mitgliederzahl: Der Fleckviehzuchtverein umfasst 74 Züchter mit 3261 Tieren. Vorsitzender ist Hubert Schönenberger. Kassiererin Viola Hahn vermeldete viele Buchungen bei stabilem Kassenstand. Im vergangen Vereinsjahr traf man sich unter anderem zum Züchterstammtisch, zum Jungzüchtertag und zum Familientag auf dem Lazerhof in Emmingen-Liptingen.

Die nächsten Aktionen: Im April findet wieder ein Züchterstammtisch statt. Hier ist ein drängendes Thema die Schlachtviehvermarktung. Der Ausflug (9. bis 11. Juni) führt in diesem Jahr nach Österreich, mit Betriebsbesichtigungen und Zeit für Kultur und Geselligkeit. (sch)