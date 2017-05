Orsingen-Nenzingen Es waren 100 erlaubt: Autofahrer rast mit 250 Sachen durch Messstelle an der Autobahn

Eigentlich waren wegen einer Kontrolle beim Parkplatz Nellenburg nur 100 Kilometer in der Stunde erlaubt. Ein Autofahrer raste mit mehr als 250 Kilometern pro Stunde vorbei.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag auf der Autobahn 98 in Richtung Stockach, wie das Konstanzer Polizeipräsidium in einer Pressemeldung mitteilt. Das Bundesamt für Güterverkehr war in dieser Zeit für eine Sonderkontrolle an der Strecke, weshalb für Autos ein Tempolimit von 100 Kilometern in der Stunde, für Laster und Busse von 60 Kilometern in der Stunde galt.



Überwacht wurde das Tempolimit von der Verkehrspolizei. Zwischen 9 Uhr und 12.15 Uhr wurde bei 1513 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 183 von ihnen werden laut der Mitteilung beanstandet, weil sie zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter war ein Fahrer, bei dem die Messanlage ein Tempo von mehr als 250 Kilometern pro Stunde anzeigte. Bei einem anderen Auto wurden 218 Kilometer pro Stunde gemessen. Diese beiden Fahrer werden nun neben einer Geldbuße auch ein Fahrverbot bekommen.