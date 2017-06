Orsingen-Nenzingen Erneut Raser auf der Autobahn 98

Etwa zehn Prozent der Fahrer waren bei einer Geschwindigkeitskontrolle zu schnell.

Allmählich wird es zur Gewohnheit: Wenn auf der Autobahn 98 ein Tempolimit eingerichtet wird, gibt es auch Raser, die teilweise massiv zu schnell sind. Am Mittwoch von 9.30 Uhr bis 13 Uhr hat das Bundesamt für den Güterverkehr wieder eine Kontrolle auf Höhe des Parkplatzes Nellenburg in Fahrtrichtung Singen durchgeführt, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Das Tempolimit lag deswegen bei 100 Kilometern pro Stunde für Autos und 60 Kilometern pro Stunde für Laster und Busse. Von 1474 gemessenen Fahrzeugen müssen demnach 152 Fahrer mit einem Bußgeld rechnen. Zwölf Fahrern droht ein Fahrverbot. Spitzenreiter beim Rasen waren ein Tesla mit 201 Kilometern pro Stunde und ein BMW mit 193 Kilometern pro Stunde – "obwohl frühzeitig eine entsprechende Beschilderung eingerichtet war", wie es in der Pressemitteilung heißt.