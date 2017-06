Orsingen-Nenzingen Ein Radfahrer prallt gegen eine Mauer

Der Mann musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach war der 62 Jahre alte Rennradfahrer um diese Zeit auf dem Radweg neben der Nenzinger Straße in Richtung Nenzingen unterwegs. An einer Fahrbahnverengung prallte er dann gegen die Mauer und stürzte. Er wurde dabei an Kopf, Händen und Beinen verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Als Unfallursache gehen die Beamten von Unachtsamkeit aus. Den Schaden am Rennrad beziffert die Polizei mit etwa 500 Euro.