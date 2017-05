Orsingen-Nenzingen Diebstahl: Sprit, Rückfahrkamera und Zapfwellen gestohlen

Landwirtschaftliche Maschinen werden zur Beute für unbekannte Täter

Bisher unbekannte Täter haben die Rückfahrkamera eines Mähdreschers, 90 Liter Diesel und Zapfwellen gestohlen. Wie die Polizei berichtete, stand der Mähdrescher in der Wahlwieser Straße in einem offenen Schuppen. Der Sprit sei aus einer landwirtschaftlichen Maschine abgeschlaucht worden. Zapfwellen montierten die Unbekannten an einem Mulcher und einem Mähwerk ab. Die Tat habe sich zwischen Anfang Mai und Mittwoch ereignet. Der Schaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Stockach unter Tel. (07 77 1) 93 91 0.