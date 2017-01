Moofanger und Narrenvereinigung ehren zahlreiche Mitglieder des Nenzinger Narrenvereins.

Keine Narrenversammlung der Nenzinger Moofanger ohne Ehrungen. Präsident Alois Seliger läutete den Edelmetallsegen des Vereins mit dem Gedicht von Helmut Fasnacht über die Ordensliebe der Narren ein. Ordensmeisterin Myriam Weiß führte durch die Ordensvergabe. Sechs Narren erreichten nach drei Jahren den kleinen Vereinsorden in Silber: Meinhardt Nicholas, Sabrina Mantel, Celina Lorenz, Christian Gaupp, Adrian Siebrecht und Harry Merz. Den kleine Vereinsorden in Gold erhielten für sechs Jahre: Vanessa Wind, Jule Kaltenbach, Jonas Bernhard, Dominik Hepting und Markus Feucht. Den großen Vereinsorden in Silber tragen Jessica Derer und Ingo Biller und den großen Vereinsorden in Gold Lothar Meinhardt.

Ein Urgestein der Nenzinger Fasnacht ist Clara Rehm. Sie gestaltete deren Entwicklung über Jahrzehnte mit und ist auch heute noch närrisch frohsinnig an allen Veranstaltungen dabei. Hierfür wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. "Vielfältiger könnte Engagement im Verein nicht sein", lobte Präsident Alois Seliger. Sie habe die erste Jockelmaske getragen und bei knappen Vereinskassen einen mobilen Flohmarkt veranstaltet. Ebenso war sie an der Entwicklung der Mondlerinnen beteiligt, deren Kleidung sie bei der Ehrung dann auch trug.

Für die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee verlieh Landvogt Christian Herz mit launigen Worten die bronzene Medaille für fünf Jahre Mitgliedschaft an Vanessa Wind, Jule Kaltenbach, Jonas Bernhard, Dominik Hepting, Markus Feucht und Marco Riegger.

Die Medaille in Silber für zehn Jahre tragen Lothar Meinhardt, Beatrice Auer, Tanja Meinhardt, Marian Riegger, Alexandra Schumacher sowie Sabrina und Carina Kraus-Hinderegger. Für 15 Jahre als Narr gab es den Verdienstorden in Silber für Michael Bold, Lars Weiß und Daniel Kerber. Die hochkarätigste Ehrung des Abends war der Verdienstorden in Gold für 20 Jahre für Frank Ruhland und Petra Eckhardt.