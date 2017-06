Orsingen-Nenzingen Der Wilde Westen fängt gleich bei Nenzingen an

Der Wilde Westen fängt gleich bei Nenzingen an

Der Schützenverein richtet ab dem 15. Juni sein 28. Westernschießen aus und erwartet allein 600 Teilnehmer im stimmungsvollen Lager. Cowboys, Indianer, Soldaten und andere Westleute erwarten die sicher wieder zahlreichen Zuschauer.

Wenn der Schützenverein Nenzingen sein Westernschießen vom 15. bis 18. Juni veranstaltet, ist dies weit mehr als nur ein Wettkampf um die meisten Treffer. Es geht auch nicht darum, einfach nur die traditionelle Uniform eines Schützenvereins gegen möglichst authentische Kleidung aus dem historischen Amerika, dem Wilden Westen zu tauschen. Beim Westernschießen offenbart sich quasi die zweite Seite des Schützenvereins.

Diese Seite ist das Jahr über zwar eher unsichtbar, doch stets präsent. So üben die Nenzinger Schützen nicht nur regelmäßig den Umgang mit den historischen Waffen. Sie sorgen auch dafür, dass neben dem Schützenhaus auch die Gebäude erhalten bleiben, die so im Wilden Westen hätten stehen können. Dazu gehören beispielsweise der Saloon, das Badehaus und ein Laden. Die Stangen für die rund hundert Zelte und Tipis sind zum Großteil schon in Benutzung, denn viele der rund 600 erwarteten Hobbyisten haben ihre Bewohnungen schon aufgebaut.

Beim Westernschießen wird das Gelände um das Schützenhaus zum Valley. "Wie jedes Jahr gibt's im historischen Zeltlager für Groß und Klein viel zu entdecken und zu schauen. Friedvoll wohnt der Native American in seinem Tipi direkt neben der Südstaaten-Artillerie, beide Parteien schauen den Hügel hinab auf die Lagerfeuer der Trapper, die es sich vor ihren Lodges gut gehen lassen. Hin und wieder braust eine Farmersfrau durch die Zelte, die doppelläufige Schrotflinte in der Armbeuge und zeigt ihrem Manne, wer in den Zelten das Sagen hat", erzählt Schriftführer Robert Schreck, der selbst schon hoch zu Ross die USA bereist hat.

Zwar ist ein derart friedliches Nebeneinander nicht unbedingt historisch belegbar, doch gibt es den Besuchern die Möglichkeit, das alte Amerika in seiner ganzen Vielfalt auf engstem Raum zu erleben. Dabei gilt es zu beachten: Im Zeltlager leben Menschen. Es ist ihr Zuhause. Wer höflich anfragt, darf eigentlich immer einen Blick in die Zelte werfen und meist sind die Hobbyisten sehr auskunftsfreudig. Doch niemand hat es gerne, wenn Fremde ungefragt ins verschlossene Schlafzimmer blicken! Rund ums Schützenhaus ist der öffentliche Teil mit Einkaufsmöglichkeiten, Bewirtung, Handwerkern und musikalischem Rahmenprogramm. "Wir freuen uns über jeden Gast im Westernoutfit", lädt auch der Vorsitzende Urban Martin ein.

Die Mitglieder des Schützenvereins haben immer viel zu tun, damit sich Lagerteilnehmer, Schützen und Gäste wohlfühlen, doch lassen sie es sich nicht nehmen, selbst tief in den Wilden Westen einzutauchen. Zum Beispiels als "Muuh". Der Johnson County Weidekrieg 1892 in Wyoming ist der historische Hintergrund zu den "Original-Muuh". Zu den "Muuh" gehören sowohl Mitglieder des Schützenvereins als auch Lagerteilnehmer. Sie verkörpern eine Gruppe von kleineren Ranchern und Cowboys, die sich als Konkurrenz zur Northern Wyoming Farmers and Stock Growers Associaton (NWFSGA) formierten. Die Rancher und Cowboys wollten ihre Interessen gegen die NWFSGA verteidigen, der Großrancher sowie politisch und wirtschaftlich einflussreiche Menschen angehörten.

Viel Musik und Pulverdampf

Donnerstag, 15. Juni: Der Festbetrieb öffnet um 9 Uhr. Nachmittags spielt "Die kleine Countryband" und abends "Knapp ein Jahr". Bei Dunkelheit startet die Feuershow von Ancalima. Beim Westernschießen stehen die Modellkanonen und das Greenhornschießen auf dem Programm.

Freitag: Auf dem Schießplatz rauchen Vorderlader und Unterhebel, bevor das Cowboy-Action-Shooting beginnt. Danach übernehmen wieder Vorderlader und Unterhebel sowie Westernwaffen. Abends sorgt Udo G. und Wild Country für musikalische Unterhaltung und Ancalima für feurige Unterhaltung.

Samstag : Auf dem Schießplatz geht ein Cowboy-Action-Shooting den anderen Disziplinen voraus. Nachmittags erobert Tom Hazy das Mikrophon und abends Schwarzpulver. Für die schottischen Momente ist die Bagpipe Association of Konstanz zuständig.

: Auf dem Schießplatz geht ein Cowboy-Action-Shooting den anderen Disziplinen voraus. Nachmittags erobert Tom Hazy das Mikrophon und abends Schwarzpulver. Für die schottischen Momente ist die Bagpipe Association of Konstanz zuständig. Sonntag: Ab 10 Uhr sorgt die Band Schwarzpulver für den passenden musikalischen Rahmen. Beim Westernschießen sind alle Schützen am Start, Anmeldeschluss ist jeweils eine Stunde vor Schießende. Die genauen Zeiten können der Vereinshomepage oder den Aushängen entnommen werden. Die Siegerehrung ist eine Stunde nach Schießende. Es winken viele attraktive Preise, unter anderem drei Winchestergewehre. (sch)

Die Veranstalter im Internet: www.schuetzenverein-nenzingen.eu