Orsingen-Nenzingen Burg- und Schlossgeschichten (1): Adelskarriere ohne Ehering

Die bürgerliche, unverheiratete Katharina Werner wird 1826 Gräfin von Langenstein und erobert sich ihren Platz in der Geschichte. Die Geschichte ist Teil 1 der Serie "Burg- und Schlossgeschichten".

Bürgerliche, Schauspielerin, Geliebte, Mutter, Gräfin, Geschäftsfrau: Die Geschichte von Katharina Werner ist eine besondere. In einer Zeit, in der adlige Herren Mätressen haben und uneheliche Kinder oft im Schatten stehen, macht sie Karriere. Sie genießt hohes Ansehen und steht im Licht der Öffentlichkeit, als sie – ganz ohne Ehering – von der Geliebten zur Gräfin von Langenstein aufsteigt und das Mädchen zur Welt bringt, das die Stammmutter der heutigen gräflichen Familie Langenstein-Douglas ist.

Alles beginnt im Jahr 1816, als der 53 Jahre alte Markgraf Ludwig von Baden in Karlsruhe die 16-jährige, angehende Schauspielerin Katharina Werner kennenlernt. Ihre Liebesbeziehung ist ungewöhnlich. Ludwig, der 1818 Großherzog wird, schreibt ihr zärtliche und glühende Liebesbriefe und ihre gemeinsamen Kinder werden wie Nachkommen einer standesgemäßen Ehe behandelt. 1817 kommt die erste Tochter Louise zur Welt, stirbt aber im Alter von vier Jahren. Der nach seinem Vater benannte Sohn Ludwig wird im Jahr 1820 geboren und 1825 bekommt Katharina nochmal ein Mädchen, das auch den Namen Louise erhält. Nach der Geburt des Sohnes, verleiht der Großherzog Mutter und Kind den Grafentitel von Gondelsheim. Ein Jahr Louises Geburt zieht Katharina als frisch ernannte Gräfin von Langenstein an den Bodensee. Die offizielle Verkündung der Standesehrhöhung der unehelichen Familie des Großherzogs gibt es aber erst zwei Jahre später in einer Zeitungsannonce.

Die junge, ledige Mutter und Gräfin ist beliebt, sie "hat durch ihre natürlich und bescheidene Art die Menschen für sich gewinnen können", schreibt Wolfgang Kramer in einem Beitrag für das Jahrbuch des Hegau-Geschichtsvereins 66/2009. Ein Gesandter schreibt 1828 in einem Brief an den preußischen König über die Geliebte des Großherzogs, dass "Madame Werner durch Bescheidenheit, große Anspruchslosigkeit und eine sehr eingezogene Lebensweise eine allgemeine Achtung erworben hat". Der Gesandte lobt, dass "die Wahl Seiner Königlichen Hoheit auf eine so rechtliche und in jeder Beziehung anständig betragende Frau gefallen ist".

Als Großherzog Ludwig I. von Baden 1830 im Alter von 67 Jahren stirbt, ist die Mutter seiner Kinder gerade mal 30. Sie erbt ein beträchtliches Vermögen – teils für sich selbst, teils zur Verwaltung für ihre Kinder. Der nach seinem Vater benannte Ludwig erhält das Gräflich Langensteinsche Stammgut, das in den Jahren seit dem Kauf stark gewachsen ist. Tochter Louise bekommt als Weiberlehen die Herrschaft Heilsberg-Gottmadingen. Katharina, die bereits eine gemachte und weithin hoch anerkannte Frau ist und auf eine gesicherte Zukunft für sich und ihre Kinder blicken kann, ruht sich aber nicht auf diesem Erbe aus. In den Jahren 1833 bis 1841 erwirbt sie "weitere Herrschaften und Güter zu ihrem bereit ansehnlichen Besitz" hinzu, schreiben Franz Götz und Alois Beck im Buch "Schloss und Herrschaft Langenstein im Hegau". Zu den Besitztümern gehört ab 1839 sogar zeitweise die Insel Mainau.

Die geschäftstüchtige Katharina, die es von niederem Rang zu mehreren Adelstiteln und einem großen Vermögen gebracht hat, muss, so mutmaßen Götz und Beck, ihren Tod vorausgeahnt haben: Sie stirbt 1851 nachdem ihre Angelegenheiten geregelt sind und wird in der Schlosskapelle Langenstein beigesetzt. Louise von Langenstein ist zu diesem Zeitpunkt schon mit dem Grafen Karl Israel Wilhelm Douglas verheiratet und führt die Familie fort, während ihr Bruder ledig und kinderlos bleibt.

Die ungewöhnliche Geschichte von Katharina und ihren Kindern ist auch heute noch sehr präsent in der Familie. Im Gräflich Douglas'schen Archiv sind unter anderem ein Tagebuch von Louise und Briefe des Großherzogs, erzählt Leopold Graf Douglas, der Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel von Katharina. Gemälde von Katharina und ihren Kindern hängen heute noch im Schloss.

