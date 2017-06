Orsingen-Nenzingen Betrugsmasche bei Orsingen: Männer täuschen Notfall vor und betteln Geld

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, in der Unbekannte bei Autofahrern um Geld aufgrund eines familiären Notfalls bitten.

Zwei Männer waren mit dieser Masche laut einer Mitteilung der Polizei am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der L223 bei Orsingen unterwegs. Die Männer gaben gegenüber einer Autofahrerin an, dass ihre Mutter bei einem Unfall in Paris gestorben sei, sie ihren Geldbeutel verloren hätten, der Tank leer sei und sie dringend Geld für Benzin bräuchten. Trotz des angeblich leeren Tanks fuhren sie der hilfsbereiten Frau nach einer Absprache mit ihr hinterher und erhielten von ihr 15 Euro. Außerdem stellte sie ihnen finanzielle Hilfe bei der Reise nach Paris in Aussicht, doch die Männer kehrten vom Tanken nie zurück. Die Polizei bittet bei entsprechenden Vorfällen, unverzüglich das nächste Revier zu verständigen.