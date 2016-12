Stockach Bauen bleibt ein zentrales Thema

2017 gibt es in der laut Bürgermeister Bernhard Volk nur gering verschuldeten Gemeinde Orsingen-Nenzingen viele Projekte für Wohnen und Infrastruktur. Ein Rück- und Ausblick.

Zum Einstieg in Jahresrückblick und Vorschau auf 2017 hatte Bürgermeister Bernhard Volk Zahlen parat. Am 14. Dezember lebten in Orsingen 1487 Einwohner (39 mehr als ein Jahr zuvor), in Nenzingen 1876 (32 weniger als 2015). Im laufenden Jahr wurden 31 Geburten und 14 Eheschließungen verzeichnet, 34 Personen starben. In 15 öffentlichen und zusätzlichen nicht-öffentlichen Sitzungen, bei Ortsterminen und Sitzungen von Arbeitsgruppen wurde auch über 22 Neubauten, 16 Umbauten und vier sonstige Baumaßnahmen entschieden.

Volk zählte Themen des laufenden Jahres auf: Die Bauleitplanung, die Diskussion um Windkraftanlagen, das Sanierungsgebiet Weiher, Investitionen im Hochbau (Anbau an die Grundschule Nenzingen, Sanierung der Aussegnungshalle Orsingen, Anbau eines Lagerraums an die Kirnberghalle), den Einbau von Krainerwänden als neue Art der Uferbefestigung beim Feuerwehrgerätehaus Orsingen und weiter unten im Krebsbachtal, den Hochwasserschutz mit dem Grobholzrechen in der Stockacher Aach und dem gerade eingebauten Grobholzrechen im Detzelbach. Im Straßenbau sei vergleichsweise wenig geschehen, der Endausbau der Straße Am Weiher sei fertiggestellt worden. In den Wasserleitungen seien Armaturen ausgetauscht und zusätzliche Hydranten gesetzt worden.

Ins neue Jahr reichen die laufenden Hochbaumaßnahmen: Der Anbau an die Grundschule Nenzingen solle entsprechend dem Zeitplan fertiggestellt werden. Im zeitigen Frühjahr könne dann die Außenanlage umgestaltet werden. Beim Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Orsingen hänge der Fortschritt stark von der Witterung ab. In der zweiten Jahreshälfte wolle man die Maßnahme aber abschließen.

Zur finanziellen Situation sagte Volk, die Gemeinde habe 4,9 Millionen Euro Rücklagen, die Kreditverpflichtung liege bei 168 000 Euro. Dies entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 50 Euro. "Im kommenden Jahr werden wir weiterhin ausreichend Arbeit haben und einiges an Finanzmitteln bewegen dürfen", so Volk mit Blick auf die kommenden Monate. Er nannte die Planung des Sanierungsgebiets Weiher, die Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbegebiete in beiden Teilorten, um Bauflächen verfügbar zu haben. Auch der Straßenbau werde mehr im Vordergrund stehen. Wenn der Baufortschritt im Gebiet Eizen I so weitergehe, werde man die Straße einschließlich Gehweg und Beleuchtung fertigstellen. "Die vorhandenen Straßen müssen unterhalten werden, es ist notwendig, wieder etwas aktiver zu werden, um zu verhindern, dass sich Schäden durch Unterlassung vergrößern und höhere Kosten anfallen", sagte Volk. In Nenzingen wolle man mit dem Gebiet Weiher II neue Flächen erschließen. Dieses Vorhaben sei bereits im Haushaltsplan dargestellt. Die Sanierung der Wasserkammern im Hochbehälter Orsingen werde im Wechsel erfolgen, um Wasserqualität und -versorgung auf Dauer sichern zu können. "Es wird weitere Maßnahmen geben, die wir jetzt noch nicht kennen. Wir werden uns dann intensiv damit auseinandersetzen und gute Lösungen finden", versprach Bernhard Volk.

Das ist geplant

Der Anbau an die Grundschule in Nenzingen soll 2017 fertiggestellt werden. Außerdem wird der Schulhof neu gestaltet. Der An- beziehungsweise Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Orsingen soll beendet werden. In der Kirnberghalle soll die Küche saniert werden. Dafür wird es in den nächsten Wochen in Absprache mit den Vereinen Vorschläge geben, die im Gemeinderat diskutiert werden sollen. Die Erweiterung des Kindergartens Orsingen wird vorangetrieben. Sie wurde notwendig, weil die vorhandenen Gruppen schon bald erkennbar nicht ausreichen.