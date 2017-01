Orsingen-Nenzingen Autofahrer fährt gegen Leitplanke zwischen Orsingen und Nenzingen

Ein Autofahrer ist am Montag gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Orsingen und Nenzingen von der Fahrbahn abgekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer in Richtung Nenzingen unterwegs gewesen und vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Spur abgekommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann daraufhin sein Fahrzeug übersteuert hat und deshalb über die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und in der Leitplanke landete. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 3000 Euro, den an der Verkehrseinrichtung auf 500 Euro.