Orsingen-Nenzingen Alois Stemmer veröffentlicht Buch über SV Orsingen

Der Autor gibt in dem Buch Einblicke über die historische und gesellschaftliche Entwicklung der 70-er Jahre. Der Sportverein Nenzingen sowie der spätere gemeinsame Werdegang der Sportvereine werden ebenso dargestellt

Orsingen-Nenzingen – Wer Alois Stemmer kennt, weiß um seine tiefe Verbundenheit mit seiner Heimat. Dazu gehören für ihn in gleichem Maß Architektur, Kirche, Politik, Vereine und Sport. Alle Aspekte hat er in seinem neuen Buch "Sportverein Orsingen – im Wandel der Zeit" vereint. In sein Werk flossen viele Fakten ein, aber auch jede Menge persönliche Erfahrungen. Zudem macht eine reiche Bebilderung das Lesen des Buchs nicht nur für Orsinger zum Vergnügen. Zwar lautet der Titel "Sportverein Orsingen", doch nehmen auch der Sportverein Nenzingen und die weitere gemeinsame Entwicklung im Sportverein Orsingen-Nenzingen Platz ein.

Der Autor räumt ein, dass dieses Buch wesentlich aufwändiger zu schreiben gewesen sei, als das Buch zur Orsinger Kirchengeschichte. Das habe vor allem an der Suche und der späteren Beschriftung der Bilder gelegen. "Ich habe das Buch geschrieben, damit die Geschichte und Leistungen des SV Orsingen in mehr als fünfzig Jahren nicht völlig in Vergessenheit geraten", erklärt Alois Stemmer. Darin wurde er bestätigt, denn es war für ihn bereits jetzt oft schwierig, die Namen und Funktionen der abgebildeten Personen herauszubekommen.

Doch das Buch ist weit mehr als eine Chronik für sportbegeisterte Orsinger. Es ist eine lebendige Beschreibung der geschichtlichen Abläufe eines Vereins und gibt anschauliche Einblicke in die gesellschaftliche Entwicklung der vergangenen 70 Jahre. Von den 48 Gründungsmitgliedern des Jahres 1949 leben noch Helmut und German Stemmer, Gerhard und Elmar Fritschi sowie Günther Hins. Sie waren für Alois Stemmer ebenso wichtige Quellen wie Albert Joos, der inzwischen verstorben ist, und das Schriftführerbuch des Sportvereins. Dazu kommt das Bildarchiv des Vereins sowie Bilder aus seinem privaten Archiv und Bilder von Wolfgang Anselment.

Alois Stemmer war ab 1972 selbst 20 Jahre lang Vorsitzender. Seine persönliche Verbundenheit mit dem Verein ist beim Lesen zu spüren. So steht die sportliche Entwicklung des Vereins gleichberechtigt neben den baulichen und gesellschaftlichen Aktivitäten. Immer war das Vereinsleben von großem ehrenamtlichen Engagement getragen. So kamen beispielsweise 9200 Arbeitsstunden beim Bau des Clubheims zusammen, das nun zum Camping- und Freizeitpark gehört. Die Weiterentwicklung von zwei eigenständigen Vereinen zu einem gemeinsamen wurde durch die gute Zusammenarbeit im Jugendbereich schon vorbereitet. Dazu kam die Unterstützung durch die Gemeinde beim Ausbau des gemeinsamen Sportparks zwischen den beiden Ortsteilen.

Dass der Sportverein nicht nur die sportlichen Erfolge im Blick hat, sondern auch viel Teamgeist besitzt, kann man etwa an Fasnacht erleben. Hier sammeln seit 1974 die Mitglieder des Sportverein die Naturalien für das Narrenvesper am Schmotzigen Dunschtig. Sie nehmen auch an den Fasnachtsumzügen teil und haben selbst Fasnachtsbälle veranstaltet.

Zur Publikation

Der Buchautor ist Alois Stemmer, ehemaliger Vorsitzdender des SV Orsingen. An der Gestaltung arbeitete Hans-Peter Schuhmacher aus Radolfzell mit. Das gedruckte Buch mit 259 Seiten kostet 20 Euro. Davon erhält der Sportverein Orsingen-Nenzingen jeweils drei Euro für die Jugendarbeit. Es ist erhältlich bei Alois Stemmer, im Clubheim und beim Rathaus in Nenzingen. Das Werk bildet ein interessantes Stück Zeitgeschichte der Region ab weit über den sportlichen und örtlichen Aspekt hinaus. Die Ausgabe besticht vor allem durch sein umfangreiches Bildmaterial.