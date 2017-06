Orsingen-Nenzingen A98: Wieder Raser bei Geschwindigkeitskontrolle

Die Verkehrspolizei hat wieder einmal die Geschwindigkeit auf der Autobahn 98 kontrolliert – und wieder einmal waren Raser unterwegs.

Es scheint jedes Mal das gleiche Spiel zu sein, wenn die Geschwindigkeit auf der Autobahn 98 kontrolliert wird. Bei der jüngsten Kontrolle am Mittwoch zwischen 9.45 Uhr und 12.30 Uhr waren 201 von 1341 Fahrzeugen zu schnell unterwegs, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. 23 Fahrer waren sogar so schnell unterwegs, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen.



Der Anlass für die Geschwindigkeitskontrolle war auch wieder derselbe wie zuletzt: Das Bundesamt für den Güterverkehr hat seinerseits eine Kontrolle in Fahrtrichtung Singen auf Höhe des Parkplatzes Nellenburg durchgeführt. Deswegen galt ein Tempolimit von 100 Kilometern in der Stunde für Autos und 60 Kilometern in der Stunde für Lastwagen. Spitzenreiter beim Rasen war diesmal ein Auto, das mit 218 Kilometern pro Stunde durch den Kontrollbereich fuhr.