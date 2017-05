Orsingen-Nenzingen 45 000 Euro Schaden: Audi überschlägt sich auf der Autobahn

Eine nicht angepasste Geschwindigkeit bei starkem Regen brachte einen Audifahrer ins Schleudern und sorgte für einen Totalschaden

Der Audifahrer erlitt bei seinem Überschlag nur leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, fuhr der 58-jährige Fahrer am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der A98 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach-West in Richtung Stockach. Auf der linken Fahrspur geriet der Fahrer mit seinem Audi ins Schleudern und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin durchfuhr er den seitlichen Grünstreifen und einen Wildschutzzaun, überschlug sich und landete auf dem Dach. Als Ursache geht die Polizei laut Mitteilung von einer nicht angepassten Geschwindigkeit im Regen aus. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf 45 000 Euro. Der verschmutzte Standstreifen musste von der verständigten Straßenmeisterei gesäubert werden.