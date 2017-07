Öhningen Zeltlager von 35 Jugendfeuerwehren ab 26. Juli geplant

Die Jugendfeuerwehr Öhningen feiert ihr 50-jähriges Bestehen und hat deshalb die Organisation übernommen. Die Planungen erweisen sich als äußerst komplex. Es sind eigens Trinkwasserleitungen verlegt, eine Energieversorgung aufgebaut worden. Auch ein Notfallkonzept steht

Öhningen – Am kommenden Mittwoch werden rund 750 Teilnehmer zu einem Zeltlager von 35 Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis nach Öhningen anreisen. Es ist das größte Zeltlager der Kreis- Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg und ein Höhepunkt im Jahreskalender aller Teilnehmer.

Sonja Schmid, Jugendwartin der Freiwilligen Feuerwehr in Öhningen, erklärt warum: "Die Jugendfeuerwehr in Öhningen besteht nun seit 50 Jahren. Deshalb haben wir unsere Bewerbung mit diesem Jubiläum begründet." Es war wohl Grund genug, der Feuerwehr in Öhningen den Zuschlag zu geben. Allerdings habe man da noch nicht genau überblicken können, wie viel Arbeit auf die freiwilligen Helfer und Organisatoren zukommt. Ein Jahr lang hat das Team geplant, Konzepte erstellt und organisiert, ein riesiger Aufwand. Heutige Zeltlager haben mit einer wilden Romantik vergangener Zeiten nur ganz wenig gemein. Bis Mittwoch wird direkt am Bodensee-Radweg, oberhalb der Schiffsanlegestelle Oberstaad, eine Zeltstadt entstehen, die es in sich hat. "Die Trinkwasserleitungen sind schon verlegt und die Qualitätsproben sind bereits gezogen," berichtet Kommandant Anton Osterwald. Seitdem werden die Leitungen gespült, um Legionellen zu verhindern. Der Anschluss für Abwasser wird verlegt, sobald die Zelte für die Küche aufgebaut und die Toilettenwagen auf ihrer Position stehen. Drei Stromkreise werden jetzt verlegt.

Die Feldküchen müssen mit Energie versorgt werden und abends soll eine stimmungsvolle Beleuchtung in den Zelten möglich sein. "Das schaffen wir ohne die Unterstützung von Unternehmen vor Ort nicht," stellt Daniel Schaller fest, Mitglied der Öhninger Feuerwehr und Träger des Bundesleistungsabzeichen in Bronze. Neben Hygiene und der Energieversorgung ist Sicherheit ein großes Thema. "Wir werden mit der Rettungsleitstelle in ständiger Verbindung stehen," sagt Schaller. So erhalte man rechtzeitig Unwetterwarnungen und könne ein bis ins letzte Detail geplante Rettungskonzept umsetzen. Bei großer Hitze gilt ganz etwas anderes. "Dann müssen die Betreuer darauf achten, dass die Kinder sich nicht von den Wettbewerben zu sehr ablenken lassen und genügend trinken." Aufmerksamkeit während der Zeit des Zeltlagers ist oberstes Gebot. Die meisten Betreuer nehmen sich deshalb eine Woche Urlaub, um die Anforderungen bewältigen zu können. Es brauche aber auch die Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes und anderer Wehren. "Da möchte ich mich bei unserer Nachbarwehr in Stein am Rhein bedanken," hebt Osterwald hervor.

Zum Zeltlager

Das Motto des Zeltlagers ist das Thema Südsee. Erste Aufgabe der Teilnehmer ist es, die Vorplätze ihrer Zelte entsprechend zu schmücken. Am Mittwoch geht es ab 19 Uhr mit einer Nachtwanderung weiter. Besucher sind täglich willkommen. Das Lagergelände ist jeweils von 7:30 bis 23:30 Uhr geöffnet. Mehr zum Programm: jf-oehningen.jimdo.de