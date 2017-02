Öhningen Wangener Holzer leisten bei böigem Wind ganze Arbeit

Dem Motto „Wangen rockt“ getreu reißen die Mondfänger mit Unterstützung der Rockergang der Elferräte die Macht für die närrischen Tage in Wangen an sich.

Ortsvorsteher Siegfried Schnur, der sich wie ein Trump von Wangen hinter einem Zaun verschanzt hatte, musste sich am Schmotzigen Dunschtig der übermächtigen Rockerschar ergeben, die ihn mit Krach und Rauch aus seinem Amt vertrieb. Mondfänger-Zunftmeister Patrick Willig konnte somit den Rathausschlüssel und die Herrschaft über das Dorf an sich bringen. Der abgesetzte Ortsvorsteher war aber offensichtlich nicht nachtragend und traute anschließend das Narrenelternpaar Max und Herbertine im Beisein von Landvogt Manfred Knopf, seiner Frau Elke und der Wangener Freizeitnärrinnen, die als Blumenmädchen zusammen mit den Rockern Spalier standen. Für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgte die Narrenmusik mit kräftiger Unterstützung von befreundeten Musikerinnen und Musikern aus Fautenbach bei Achern, die laut einer Mitteilung der Zunft seit vielen Jahren den Schmotzige Dunschtig in Wangen mitfeiern.

Die Holzer der Mondfänger zeigten, dass sie auch im 50. Jahr ihres Bestehens gut in Form sind. Sie hatten Schwerstarbeit zu verrichten, behinderten die stürmischen Windböen das Narrenbaumstellen doch ganz erheblich. Aus Sicherheitsgründen kürzten sie den stattlichen Narrenbaum um fünf Meter. So hatten sie noch 26 Meter Baum nach oben zu wuchten, was sie mit vereinter Muskelkraft auch schafften. Zum 50. Jubiläum der Holzer ist dieses Jahr noch eine von Daniel Wilhelm eigens dafür in Handarbeit gefertigte Ehrentafel am Baum angebracht.

Die Party zum 50-jährigen Bestehen der Holzer in Wangen ist am heutigen Samstag um 19 Uhr in der zur „Wanghalla“ umfunktionierten Höri-Strandhalle. Musikalisch umrahmt wird das Holzerfest durch DJ Flo und auch Guggenmusiken haben sich angesagt. Beim Fest dreht sich alles ums Holz, es werden spezielle Wald-Drinks und -speisen angeboten.