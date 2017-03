Vokalensemble gratuliert musikalisch zum Stadtjubiläum

Mit einem großen Chorkonzert gratuliert das Vokalensemble Gaienhofen zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie und Solisten am 1. April zum 750. Radolfzeller Stadtjubiläum.

Auch die Höri bringt sich in das Jubiläum 750 Jahre Stadt Radolfzell ein. Mit zwei feierlichen Konzerten würdigt das Vokalensemble Gaienhofen gleich zwei besondere Anlässe: Das Ensemble feiert sein 25-jähriges Bestehen und die Stadt Radolfzell ihr 750-jähriges Stadtrecht. Für ihre Auftritte hat das Vokalensemble namhafte Solisten und die Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie engagiert, dazu kommen die Kantoreien der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen. Die Konzerte finden am Samstag, 1. April, in der Radolfzeller St. Meinradkirche statt, und am Sonntag, 2. April, in der Liebfrauenkirche in Singen, jeweils um 19 Uhr. "750 Jahre Stadtrechte für Radolfzell und der eigene 25. Chorgeburtstag sind ein wunderbarer Doppelanlass für ein festliches Chorkonzert", heißt es in einer Pressemitteilung des Vokalensembles.

Zwei bedeutende Werke stehen auf dem Programm: Mozarts „Große Messe in c-Moll“ und zwei Sätze aus der neunten Sinfonie von Beethoven mit der berühmten Ode „An die Freude“. Die Solistin, Franziska Gottwald (Mezzosopran), sieht das Programm als eine Herausforderung für die Sänger und Musiker, diese kraftvollen Werke auch entsprechend zu präsentieren.

1782 komponierte Mozart seine „Große Messe in c-Moll“, inspiriert von tiefem Glücksempfinden über seine Vermählung mit Konstanze, aber auch von der Trauer über den Verlust des gemeinsamen Sohns. Diese existentiellen Erfahrungen erklären die besonders prächtigen, aber auch berührenden Klänge dieser bedeutendsten Messe Mozarts. Beethoven komponierte 1823 seine wohl berühmteste letzte Sinfonie Nr. 9 in d-Moll, bahnbrechend mit neuen Harmonien und der Einfügung der festlichen Ode “An die Freude“ für Chor und Solisten im vierten Satz, basierend auf Schillers berühmten Gedicht. Sein Werk ist Ausdruck tiefer Sehnsucht nach Versöhnung und Frieden im persönlichen Leben, aber zugleich auch seine Vision für die Menschheit. Seit 1985 ist die „Ode an die Freude“ offizielle Europahymne.

Der Solist Armin Kolarczyk (Bass/Bariton) beschreibt seine Sichtweise des berühmten vierten Satzes: „Die Ode an die Freude ist sehr spannend. Vor dem ersten gesungenen Ton ist der Großteil der neunten Symphonie bereits erklungen!" Der Anfang des vierten Satzes sei eine chaotische Orchesterstelle, in der verschiedene Themen durcheinander und gegeneinander antreten. Dann plötzlich Stille, so als ob sich niemand trauen würde etwas zu sagen. "In dieser Stille meldet sich eine einzelne Stimme mit der Ermahnung: O Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere“, beschreibt Armin Kolarczy das Werk.

Unter der Leitung von Siegfried Schmidgall werden das Vokalensemble Gaienhofen, die Solisten Maya Boog (Sopran), Franziska Gottwald (Mezzosopran), Jörg Dürmüller (Tenor), Armin Kolarczyk (Bass), die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz und die Kantoreien der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen musizieren.

"Ih bin dankbar, Teil dieses schönen Ereignisses zu sein"

Franziska Gottwald, Mezzosopranistin, spricht über das Programm der Jubiläumskonzerte des Vokalensembles Gaienhofen.

Frau Gottwald, worin sehen Sie die Höhepunkte Ihrer Laufbahn als Sängerin und was sind Ihre gegenwärtigen Schwerpunkte?

Schon sehr früh hat sich bei mir ein Schwerpunkt im Bereich der Alten Musik ergeben. Obwohl ich mich in meiner Ästhetik nicht darauf festgelegt habe. Ich habe dadurch großartige Dirigenten und faszinierende Kollegen kennengelernt, die mich sehr geprägt haben. Für mich steht daneben absolut im Mittelpunkt das Darstellen von Rollen auf der Bühne. Es entstehen Momente oder ganze Abende von einem Flow, für den sich einfach alle Mühe lohnt.

Was verbindet Sie mit Mozarts c-moll Messe und Beethovens neunter Sinfonie, insbesondere hier mit dem vierten Satz mit der Ode „An die Freude“?

Mozarts c-moll Messe und Beethovens vierter Satz der neungen Sinfonie sind äußerst intensive kraftvolle Meisterwerke. Mozart vermag es durch die Genialität seines Komponierens und die tiefe Kenntnis der menschlichen Stimme das Beste aus allen Musikern und im Besonderen der Sänger heraus zu holen. In Beethovens Neunter sind die Herausforderungen an die stimmliche Leistung besonders groß und man wächst über sich hinaus, da man wie im Sog an der Größe dieses Werkes teilhaben möchte.

Können Sie Ihr (persönliches) Verständnis des Textes der Ode „An die Freude“ von Friedrich Schiller formulieren, den Beethoven in Auszügen zugrunde legt?

Ich kann mich am Text Schillers nur im Zusammenhang mit Beethovens Vertonung wirklich berauschen.

Sie sind auf bedeutenden Bühnen zuhause und konzertieren in großen Konzerthäusern Europas. Was reizt Sie, in kleineren süddeutschen Städten im Rahmen eines Chorjubiläums und natürlich auch eines Stadtjubiläums aufzutreten?

Es ist mir eine große Freude an diesem Jubiläum mit einfach wunderbaren Kollegen teilhaben zu können, habe ich doch selber mal im beschaulichen Marburg an der Lahn begonnen im Chor zu singen. Oft ist die Begeisterung für das Privileg, das wir haben, Musik machen zu können, bei solchen Gelegenheiten einfach am deutlichsten spürbar! Ich bin dankbar, Teil dieses schönen Ereignisses zu sein.