Vergessenes Essen auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Da aber kein Feuer ausgebrochen ist, ist nicht viel passiert.

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen hat am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, in einer Wohnung in der Straße Zur Halde zu einer Rauchentwicklung und dadurch zum Auslösen eines Rauchmelders geführt. Die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr konnte sich laut Bericht der Polizei auf die Belüftung der Wohnung beschränken, da kein offenes Feuer ausgebrochen war. Ein nennenswerter Schaden dürfte nicht entstanden sein.