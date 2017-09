Öhningen Tag des Denkmals: Die Pracht der Macht im Kreis Konstanz

Am Tag des Denkmals stehen Besichtigungen des Chorherrenstift in Öhningen und Ritterschaftshauses in Radolfzell auf dem Programm.

In Öhningen ist das neue Flugblatt zum Tag des offenen Denkmals am 10. September vorgestellt worden. Denkmäler in Engen, Singen und Konstanz sind besondere Höhepunkte. Alle Führungen sind kostenlos. Der bundesweite Tag des offenen Denkmals steht dieses Jahr unter dem Motto "Macht und Pracht". Das spielt zum einen auf die geschichtlichen Details zu Herrschern und Besitzern an, zum anderen aber auch auf die architektonische Schönheit der Gebäude. Im Gegensatz zum etwas allgemeinen Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten" im vergangenen Jahr habe man sich dieses Mal im Kreis Konstanz besser auf das Motto einstellen können, sagt Kreisarchivar Wolfgang Kramer.

Dazu passte auch der Ort, an dem die Verantwortlichen das Flugblatt zum Tag des offenen Denkmals für den Kreis Konstanz vorstellten: Das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift in Öhningen ist ein großer Komplex mit wechselhafter Geschichte. Derzeit ist das historische Gebäude eine Baustelle. "Wir sind seit längerem an der Sanierung des Gebäudes. Das ist auch wegen der Eigentumsverhältnisse schwierig", erklärt der Öhninger Bürgermeister Andreas Schmid. Aber gerade das sei seiner Ansicht nach auch der Charme dieses Denkmals. Einerseits sieht man historische Teile, andererseits die Dynamik durch die Baustelle. Diese besondere Mischung ziehe großes Interesse auf sich, glaubt der Schmid.

Kreisarchivar Kramer nennt weitere Schwerpunkte des diesjährigen Programms: "Die katholische Stadtkirche in Engen mit ihrem Barockstil ist genauso ein Höhepunkt des Programms wie das Münster unserer Lieben Frau in Konstanz." Barock, Gotik und Bauten zur NS-Zeit sind in das Programm zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals aufgenommen worden. Neu sind die Führungen an Gefallenendenkmälern in Aach und Stockach.

Ein besonderer Einblick in die neuzeitliche Geschichte bietet sich dem Besucher in Singen. Im Café wird es keine klassischen Führungen, sondern Theatervorführungen, Musik und Gesang zur Historie des Cafés geben. 1977 frühstückten dort RAF-Terroristen, sie wurden erkannt und es gab vor der Festnahme in Singen eine Schießerei mit der Polizei.

Für Kreisarchivar Kramer hat der Tag des Denkmals eine große Bedeutung: "Es können immer weniger Denkmäler erhalten werden. Denkmalschutz muss mehr ins Bewusstsein rücken. Oft ist es schwierig etwas zu erhalten, da immer die Frage der Nutzung über allem steht." Nach Angaben des Kreisarchivars hätten im vergangenen Jahr über 4000 Besucher das Angebot im Kreis Konstanz genutzt. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Angebote am 10. September genau so viele Interessierte anziehen werden.

Das aktuelle Flugblatt enthält Beschreibungen zu 34 Programmpunkten. Knapp 5000 Flugblätter hat das Referat für Kultur und Geschichte des Landkreises Konstanz lassen. Grafikdesignerin Karola Ostermayer zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis: "Es ist schon überraschend, wie vielfältig das Programm ist und wie viel Neues es wieder zu entdecken gibt." Das Flugblatt liegt in allen Rathäusern, Tourist-Informationen und Museen im Landkreis Konstanz aus.



