Öhningen Täter reißen Schilder aus Verankerung

Bisher nicht bekannte Täter haben nahe des Blanhofs in Öhningen ein Bushaltestellen-Schild demoliert und die dort aufgestellten Leitpfosten sowie ein Werbeschild beschädigt.

Wie die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung berichtete, geschah die Tat bereits in der Nacht zum Sonntag, zwischen 00.45 und 1.15 Uhr. Die abgebrochenen und herausgerissenen Schild und Pfosten seien demnach auf einem angrenzenden Acker gefunden worden. Hinweise zu dem Vorfall nimmt der Polizeiposten Gaienhofen entgegen, Telefonnummer: (0 77 35) 9 71 00.