Öhningen Starker Sturm richtet auf kleiner Fläche großen Schaden an

Ein räumlich eng begrenztes Unwetter hat die Öhninger schockiert. Zu den Schäden durch den Sturm kommt der Ärger über Neugierige, die sich nach Angaben der Feuerwehr nicht an die Sperrungen gefährlicher Straßen gehalten haben und die Aufräumarbeiten behinderten.

Noch sind die Spuren des Wirbelsturms, der Anfang August Teile Öhningens heimsuchte, nicht beseitigt. Windbruch ist an vielen Bäumen sichtbar, vereinzelt wurden Bäume samt Wurzelballen umgeworfen und beschädigten Häuser oder Gartenzäune. Dachziegel wurden weggeweht, Straßen waren zeitweise unpassierbar. Gürsel Aktas, seit zwölf Jahren Pächter des Strandbades, schildert: "Ich betreibe seit 30 Jahren Strandbäder, aber so ein Unwetter habe ich in der ganzen Zeit noch nicht erlebt." Er habe richtig unter Schock gestanden.

Doch die Schäden sind nicht das einzige Ärgernis, welches nach dieser Sturmnacht bleibt. Anwohner Martin Lafar, er selbst hat immense Schäden in seinem Garten zu verzeichnen, berichtet von schrecklichen Szenen während des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr: "Die Rettungskräfte hatten hier jede Menge zu tun und werden dann von Gaffern auch noch behindert." Leichtsinnige Touristen, die sich nicht darum gekümmert hätten, dass Straßen gesperrt waren, und die die Gefahr in dieser Situation nicht richtig haben beurteilen können, seien an den Schauplätzen aufgetaucht. Das bestätigt Feuerwehrkommandant Anton Osterwald. "Da kann man Straßen sperren, aber insbesondere Radtouristen richten sich nicht nach den Schildern, die die Straße eindeutig sperren." Deshalb habe man auch die Presse nicht früher informiert, um nicht noch mehr Schaulustige anzulocken. Selfies aufnehmende Neugierige vor beschädigten Häusern habe man genug erlebt, sagt auch Uwe Hirt, Leiter des Hauptamtes in Öhningen.

Für die Schaulustigen spektakuläre Bilder, für die Öhninger eine furchtbare Nacht, die noch lange nachwirken wird. Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle, die Liegewiese am Strandbad habe ausgesehen wie nach einem kräftigen Schneefall, sagt Pächter Gürsel Aktas. "Auch meine Nachbarn waren am nächsten Morgen entsetzt und fassungslos", schildert er. Zwar sei die Feuerwehr mit allen Kräften schon nach 20 Minuten im Einsatz gewesen, doch die Einsatzkräfte mussten sich zuerst mühsam Rettungswege freiräumen, überall waren Bäume umgefallen und blockierten die Straßen.

Dann die Meldung, ein Baum sei auf ein Fahrzeug gestürzt, in dem sich Personen befinden. Alarm nun auch für die Feuerwehren in Schienen und Wangen. Jetzt waren 35 Rettungskräfte mit schwerem Gerät im Einsatz. "Wir hatten glücklicherweise keine Verletzten oder Tote zu verzeichnen", sagt Feuerwehrkommandant Anton Osterwald. Ein Baum habe das Dach eines Hauses durchschlagen und sei auf ein Bett gefallen. Glücklicherweise habe dort aber niemand zu dieser Zeit genächtigt, Glück im Unglück.

An 32 Einsatzorten waren die Feuerwehren im Einsatz, sechs Keller standen zeitweise kniehoch unter Wasser. Dorothy Faulhaber kann diese Sturmnacht nicht vergessen. So ein auf einen kleinen Raum begrenztes Unwetter hat sie noch nicht erlebt. Bei einem Nachbarn sei ein Baum auf den Wintergarten gestürzt, schildert sie. Martin Lafar gewährt einen Blick auf seine Gewächshäuser. Rund 450 Scheiben sind durch den Hagel zerschlagen, die Scherben haben Tomaten zu Fall gebracht und liegen zum Teil immer noch auf dem Boden, zusammen mit den Resten der zerstörten Glasscheiben. "Da haben wir noch tagelang erhebliche Mehrarbeit", stellt Lafar dar.

Gaffer und Schaulustige

Wenn eine Straße für Fahrzeuge aller Art gesperrt ist, gilt das auch für Fahrradfahrer. Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Bei der Behinderung von Rettungssanitätern und Feuerwehrkräften drohen empfindliche Geldstrafen. Die Polizei kann zusätzlich Platzverweise aussprechen. Wenn von Rettungseinsätzen sogenannte Selfies in sozialen Medien weiterverbreitet werden, können sie eine Verletzung des Persönlichkeitsrechtes darstellen und Schadensersatzklagen mit sich bringen. Polizei, Rettungssanitäter und Feuerwehren beklagen immer wieder, dass Schaulustige und Gaffer ihre Arbeit behindern und so wertvolle Zeit im Einsatz verloren geht.