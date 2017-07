Öhningen Starke Läufe am Schienerberg

Über 450 Teilnehmer gehen beim Schienerberglauf auf die bergige Strecke.

Am Ende waren es dann doch so viele Teilnehmer, wie in den Vorjahren. Mit über 450 Startern verzeichneten die Organisatoren des mittlerweile 12. Schienerberglaufs am Samstag eine zufrieden stellende Teilnehmerzahl und zeigten sich entsprechend erleichtert: "Jetzt sind es doch wieder so viele Läufer geworden wie in den Vorjahren", erklärte Andrea Kasper kurz vor dem Start im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Nach dem Anmeldeschluss am 30. Juni hatten laut Lothar Westphal 348 Läufer ihr Kommen angemeldet. "Danach habe ich noch mal rund 100 Nachmeldungen bekommen", freute er sich.

Organisatorisch und sportlich lief am Samstag wieder einmal alles tadellos. Um 15 Uhr wurde die größte Gruppe der Läufer auf die beiden Strecken über 9,5 und 20 Kilometer geschickt. Bei moderaten Sommertemperaturen – in der Vergangenheit herrschte beim Schienerberglauf mehrmals große Hitze – gelangen den Läufern entsprechend gute Zeiten über das wellige Terrain am Schienerberg. Als erster der Läufer über die Kurzdistanz kam Felix Saur nach 35.57 Minuten über die Ziellinie. Kenner der Laufszene dürfte das nicht verwundert haben. Denn Felix Saur ist ein bekannter Triathlet aus Hilzingen, der für den DJK Singen startet. Er selbst zeigte sich erfreut über die anspruchsvolle Strecke. "Ich war heute das erste Mal dabei. Die Strecke mit den Auf- und Abstiegen hat Spaß gemacht", sagte er im Zielbereich des Feuerwehrgerätehauses. Fünf Kilometer lang musste er hinter Simon Schurter hinterher laufen, der dann jedoch Probleme bekam und hinter Saur zurückfiel (Mehr dazu im Regionalsport).

Das lag nicht zuletzt am Streckenverlauf. Die ersten zwei Kilometer müssen die Läufer praktisch nur bergan laufen, was so manchem viel Energie raubt. Die Speicher der strapazierten Läufer, aber auch der Zuschauer konnten jedoch im Start- und Zielbereich wieder bestens aufgefüllt werden. Denn wie schon beim ersten Schienerberglauf vor zwölf Jahren und den darauf folgenden hatte das Team des Lädele wieder viel für das leibliche Wohl aller Gäste getan. Hausgemachte Kuchen und verschiedene Gerichte des Hirschen aus Horn sorgten für gut präparierte Besucher in Schienen. Sie alle jubelten nicht nur den jüngsten Läufern über die ein Kilometer-Strecke zu, sondern auch den anderen Läufern und Hobbysportlern, die die anderen Distanzen unter ihre Füße genommen hatten. Weil sich der Schienerberglauf längst etabliert hat, kann man davon ausgehen, dass es auch eine 13. Auflage im kommenden Jahr geben wird.

Laufen fürs Lädele

Den Schienerberglauf haben die Mitglieder der Verbrauchergenossenschaft des Lädele in Schienen vor zwölf Jahren ersonnen, um das selbst geführte Lebensmittelgeschäft finanziell zu unterstützen. Bis heute ist der Lauf eine dringend benötigte Einnahmequelle, um das Geschäft wirtschaftlich betreiben zu können. (ja)