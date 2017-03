Öhningen Radweg von Öhningen nach Wangen: Endlich gibt es Baurecht

Ab Herbst soll der Radweg von Öhningen nach Wangen gebaut werden. Sogar der Landesverkehrsminister Winfried Hermann zeigt sich erleichtert, dass es endlich weitergeht.

Es hat ein paar Tage gedauert, aber dann konnte das Regierungspräsidium in Freiburg mitteilen, dem geplanten Radwegebau an der Landesstraße 192 zwischen Öhningen und Wangen stehe nun nichts mehr im Wege. Gegen den Planfeststellungsbeschluss sind keine Klagen eingegangen, heißt es in einer Pressemitteilung aus Freiburg.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zeigte sich darin erfreut über den Ausgang des Verfahrens: "Ich bin froh, dass es uns in intensiven Verhandlungen gelungen ist, die Anwohner zu überzeugen, und wir somit eine weitere Verzögerung abwenden konnten. Wir werden nun so rasch wie möglich mit der Detailplanung beginnen. Ich gehe davon aus, dass wir auf der freien Strecke von Öhningen kommend nach den Sommerferien mit dem Bau beginnen können." Erleichterung auch beim Verkehrsministerium in Stuttgart. Verkehrsminister Winfried Hermann: "Ich freue mich sehr, dass es nach langen Jahren beim Radweg zwischen Öhningen und Wangen nun endlich vorangeht. Schließlich handelt es sich darum, eine durchgängige Verbindung für die Radfahrer auf einer sehr attraktiven Route entlang dem Bodenseeufer auf der Höri zu bauen, und die dafür eingeplanten Mittel sind gut angelegt."

Dabei dreht es sich nicht nur ums Geld. Im Vordergrund steht, dass mit dem nun bestehenden Baurecht die Lücke im Radwegenetz geschlossen werden und letztlich nicht nur für Touristen eine attraktive Route geschaffen werden kann. Auch für Schüler, die jeden Tag mit dem Rad nach Öhningen fahren, ist es ein erheblicher Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Besteht nun ein Grund für Friede, Freude, Eierkuchen? Noch nicht so ganz. Der Gutachterausschuss der Gemeinde Öhningen wurde zwischenzeitlich beauftragt, ein Verkehrswertgutachten über den Wert der betroffenen Grundstücke zu erstellen, damit das Land Baden-Württemberg dann in die Verhandlungen mit den Eigentümern treten kann. "Wenn die Grundstücksankäufe abgeschlossen sind, ist es wichtig, dass die Baumaßnahmen zeitnah ausgeschrieben werden", erläutert Bürgermeister Andreas Schmid. Den Zeitplan, nach dem Ende der Sommerferien mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden soll, bezeichnet Schmid als sehr engagiert, aber machbar. "Wenn dieses Ziel erreicht werden soll, müssen nach meiner Einschätzung die einzelnen Gewerke bis Ende April ausgeschrieben worden sein", schildert Schmid. Da bleibt nicht viel Zeit.

Die zuständige Baudirektorin bei der Neubauleitung in Singen, Yvonne Guduscheit, erläutert die weitere Vorgehensweise: "Wir arbeiten zusammen mit einem Ingenieurbüro mit Hochdruck daran, dass wir nun zügig mit dieser für die Sicherheit wichtigen Baumaßnahme beginnen können." Deshalb wird der Bau in zwei Abschnitte aufgeteilt. Im ersten Schritt soll der Radweg von Öhningen aus bis Kattenhorn erstellt werden. Der zweite Abschnitt, der dann von Kattenhorn bis Wangen führen wird, soll nach Aussagen Guduscheits direkt im Anschluss erstellt werden. Trotz des Hochdrucks sieht die Leiterin der Neubauabteilung den Zeitplan etwas anders als Bürgermeister Schmid. Demnach soll die Detailplanung und die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen bis Juli fertig sein. Die Ausschreibung könnte dann von August bis September erfolgen, sodass der Baubeginn im September oder Oktober erfolgen kann.

Ob dieser Plan aufgeht, da besteht ein gewisses Misstrauen bei den Gemeinderäten und im Ortschaftsrat in Wangen. Mehr als zwei Jahrzehnte, in denen das Projekt nicht wirklich vorangekommen ist, haben – trotz aller Freude über die positiven Nachrichten aus Freiburg – Skepsis aufkommen lassen. Ortsvorsteher Siegfried Schnur fasst die Stimmungslage zusammen: "Ich kann es erst glauben, wenn hier die ersten Baumaschinen anrollen."

Zeitplan und Person

So geht es weiter: Das Grunderwerbsreferat beim Regierungspräsidium geht, nachdem das Gutachten über den Verkehrswert vorliegt, auf die betroffenen Eigentümer zu und informiert über die weiteren Schritte des Grunderwerbs. Parallel dazu erfolgt die Detailplanung, bei der auch die Abstimmung mit den Trägern von Versorgungsleitungen, die im Bereich der Baumaßnahme liegen, stattfindet.

Zur Person: Yvonne Guduscheit hat in Konstanz studiert und ist Diplom-Ingenieurin. Von 2007 bis 2009 durchlief sie während ihres Referendariats im Regierungspräsidium alle Abteilungen der Straßenbauverwaltung. Danach arbeitete sie als Leiterin der Planungsgruppe in Donaueschingen und war für die Bundes- und Landesstraßen zuständig. Seit Januar ist sie nun die neue Leiterin der Neubauleitung in Singen. (mij)