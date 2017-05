Öhningen Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Eine 61-jährige Radfahrerin hat am Montagmittag gegen 15.45 Uhr auf einem abschüssigen Abschnitt der L192 zwischen Öhningen und Gaienhofen die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren und ist gestürzt.

Die Frau fuhr laut einer Mitteilung der Polizei am Ende einer Gruppe auf dem Radweg in Richtung Gaienhofen. Bei ihrem Sturz im Bereich nach dem Schloss Marbach verletzte sie sich am Rücken und an der Schulter. Außerdem erlitt sie eine Platzwunde am Kopf. Einen Helm hatte sie laut Polizei nicht getragen. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte zur Behandlung ins Krankenhaus.