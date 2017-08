Öhningen Polizei spricht von Spur der Verwüstung: Täter beschädigen Uferanlagen und Campingplatz

Bisher unbekannte Täter haben am Seeufer und am Campingplatz in Wangen großen Schaden angerichtet. Die Polizei berichtet von einer Spur der Verwüstung.

Die Taten, die zwischen Montag und Sonntag verübt worden waren, sind erst jetzt bekannt geworden. Die Täter beschädigten das Hafensignal am Steg in Wangen, warfen eine Parkbank in den See und ließen zahlreiche leere Flaschen zurück. Von dort seien sie zum Campingplatz weitergezogen, wo sie den Grill beschädigten und Teile davon ebenfalls ins Wasser warfen. Außerdem rissen sie ein Metallgehäuse für einen Feuerlöscher aus der Wand und zündeten am Sanitärgebäude ein Feuer an. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Gaienhofen, Telefon: (0 77 53) 9 71 00.