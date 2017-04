Öhningen Planung fürs Chorherrenstift kommt in kleinen Schritten voran

Planung fürs Chorherrenstift kommt in kleinen Schritten voran

Anliegen der Behörden und Vorstellungen der Öhninger zum Ausbau des Chorherrenstifts werden aufwendig in Einklang gebracht. Als nächstes wird ein Bauantrag erstellt.

Bei einem Bauvorhaben greifen viele Dinge beinahe wie Zahnräder ineinander. Es kann sehr kompliziert sein eine solch komplexe Planung zu erstellen. Beim Augustiner Chorherrenstift ist die Angelegenheit besonders kompliziert, denn auch dieses altehrwürdige Gebäude muss modernen Brandschutzbestimmungen entsprechen. Neben neu zu planenden Fluchtwegen, die das Landratsamt fordert, soll aber auch der historische Charakter der Stiftsanlage erhalten bleiben, so die Forderung des Landesdenkmalamtes.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte Bürgermeister Andreas Schmid den aktuellen Stand der Dinge nach der jüngsten Ortsbesichtigung mit den Behördenvertretern auf und man konnte den Eindruck gewinnen, es handele sich um die Quadratur des Kreises. Andrea Dix (Netzwerk) fühlte sich von den Überlegungen der beiden Ämter ausgeschlossen. "Bei diesen Planungen sind wir nicht mehr involviert", führte die stellvertretende Bürgermeisterin aus. Dabei gäbe es doch auch in Öhningen Menschen, die zu diesen Anforderungen kreative Beiträge beisteuern könnten, gab Dix zu bedenken.

Man habe bisher nur den nächsten Planungsschritt mit den zuständigen Behörden erörtert, wie nun die Detailausführung ausfallen solle, liege natürlich in der Planungshoheit des Gemeinderates und werde in den nächsten Sitzungen Gegenstand der weiteren Erörterungen sein, entgegnete Schmid.

Nach seiner Prognose käme da noch viel Arbeit auf die Räte zu, aber bei den Entscheidungen, wo welche Treppen den geringsten Eingriff in die vorhandene Bausubstanz darstellen würden, wie ein für eine angedachte Gastronomie erforderlicher Küchenanbau den Charakter des Chorherrenstiftes am wenigsten belaste, ob nun einen Meter weiter nach rechts oder mehr nach hinten, darüber solle man mit den einzelnen Behörden eine grundsätzliche Richtung erarbeitet haben, bevor der Gemeinderat sich mit den Einzelheiten der soundsovielten Planungsänderung beschäftige. Dennoch sei man jetzt in der Lage einen dementsprechenden Bauantrag zu stellen. Dem stimmte der Rat zu und beauftragte damit die Gemeindeverwaltung.