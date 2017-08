Öhningen Planfeststellung für Radweg steht

Thema der Woche: Der Bau der von vielen Bürgern erwünschten Verbindung zwischen Öhningen und Wangen könnte nach der Sommerpause nächstes Jahr beginnen.

Es hat etwas von vorweihnachtlicher Freude, was eine Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg in der Gemeinde Öhningen ausgelöst hat. In dieser Pressemitteilung heißt es, nun habe man den Planfeststellungsbeschluss für den Bau eines gemeinsamen Geh- und Radweges entlang der Landesstraße 192 zwischen Öhningen und Wangen erlassen und damit das Baurecht geschaffen. Na endlich, Hosianna, denken viele der an diesem Prozess beteiligten Personen. Mehr als zwanzig Jahre Planung dürften mehr als ausreichend gewesen sein, auch wenn der Bau eines Radweges heute genauso kompliziert geplant wird wie der einer Autobahn. Kurt Fürst, ehemaliger Ortsvorsteher in Wangen erinnert sich: „Als ich die Akten von meinem Vorgänger im Jahr 1997 übernommen und tagelang durchgelesen habe, war ich der Meinung, wir haben da einen fertigen Plan, der nun auch rasch umgesetzt werden kann.“

Offenbar ein Irrtum. Private Interessen waren augenscheinlich nicht genügend berücksichtigt worden. Das Verfahren zog sich in die Länge. Der Amtsnachfolger von Kurt Fürst, Thomas von Gottberg, schildert dem SÜDKURIER: „Wie die entsprechenden Sitzungsprotokolle belegen, hat das Thema Radweg Öhningen -Wangen die Bürger unserer Gemeinde, den Ortschafts- und Gemeinderat und auch mich persönlich in meiner zehnjährigen Tätigkeit als Ortsvorsteher und Ratsmitglied beschäftigt. Insbesondere die vom Regierungspräsidium Freiburg zu vertretenden Verzögerungen in der Planungsphase und im Planfeststellungsverfahren waren ein steter Grund der Verärgerung über die zuständige Behörde. Die Begründungen aus Freiburg waren zumeist Versetzung, Pensionierung oder Krankheit des jeweils zuständigen Sachbearbeiters.“

Man kann den Eindruck gewinnen, dass die unzähligen Akten irgendetwas an sich gehabt haben, sodass Sachbearbeiter beim Regierungspräsidium Freiburg sich an den privaten Interessen Einzelner nicht die Finger verbrennen wollten. Radwegabsenkungen außerhalb geschlossener Ortschaften, um die Garage besser erreichen zu können, oder eine Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet als Ausgleichsgeschäft sind nur Beispiele für die Forderungen einzelner Bürger, damit Schulkinder mit dem Fahrrad sicher von Wangen nach Öhningen kommen können.

Ein dickes Brett, das hier vom Regierungspräsidium seit Ende der Siebzigerjahre gebohrt werden musste. Baudirektor Dieter Bollinger vom Regierungspräsidium in Freiburg führt dazu aus: „Wir dürfen als Behörde aber keine unrechtmäßigen Ausgleichsgeschäfte eingehen.“ Krumme Zugeständnisse wird es also nicht geben.

Gleichwohl zeigt sich Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer jetzt erleichtert darüber, dass es trotz der bis zum Schluss bestehenden Probleme, ihrer Meinung nach gelungen sei, den Planfeststellungsbeschluss noch vor Jahresende zu erlassen. Sie sagt „Die Zeit, die die Straßenbauverwaltung und Planfeststellungsbehörde jetzt nochmals aufgewendet haben, um das Baurecht vorzubereiten, war gut investiert. Mit der vorgelegten Entscheidung sind nun alle widerstreitenden Interessenlagen auf Herz und Nieren geprüft worden.“ Bürgermeister Andreas Schmid schätzt die Lage ähnlich ein. Nach seinem Kenntnisstand ist seit Oktober 2015 nur ein Bereich tatsächlich umgeplant worden. Ein Zeitaufwand, so Schmid, der eventuell einen Arbeitstag bei einem Planungsbüro gekostet haben dürfte. Der Verhandlungsbedarf und die Überzeugungsarbeit des Regierungspräsidiums hätten wohl mehr Zeit in Anspruch genommen.

Zu diesem Ergebnis kommt auch Ortsvorsteher Siegfried Schnur. Er sagt: „Mein besonderer Dank gilt acht Wangener Familien, die bereit waren, für den Radweg Teile ihres Grundstücks zu veräußern." Staatssekretärin Gisela Erler, die selber in Wangen gewohnt hat und die Verhandlungsgrundlagen genau kennt, schildert: „Ich bin sehr erleichtert, dass das Regierungspräsidium Freiburg nun das förmliche Verfahren beginnen kann. Ich wünsche mir, dass nächstes Jahr mit dem Bau begonnen wird. Denn der Radweg ist nicht nur für Touristen, sondern auch für die Anwohner wichtig".

Wie es jetzt weitergeht

Zunächst muss der Planfeststellungsbeschluss an diejenigen Personen, über deren Einwendungen entschieden wurde, zugestellt werden, was noch im Dezember erfolgen wird. Im Januar 2017 wird dann eine zweiwöchige Schlussoffenlage mit vorheriger Bekanntmachung durchgeführt. Mit Ende dieser Offenlage läuft dann auch für diejenigen, die sich nicht im Verfahren beteiligt hatten, eine einmonatige Klagefrist. Wenn keine Klagen eingereicht werden, besteht damit dann Baurecht. Das Regierungspräsidium plant, noch in 2017 mit dem Bau zu beginnen. Dafür benötigt man in Freiburg aber noch etwas Zeit für die Ausführungsplanung und dementsprechende Ausgleichsmaßnahmen. Ein Baubeginn wird daher erst nach der Sommerpause möglich werden.