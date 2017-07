Radolfzell Pfahlhaus öffnet seine Türen

Nach langer Planungs- und Bauzeit ist das Haus am Uferbereich in Wangen fertig und frei für Besichtigungen.

Öhningen-Wangen – Seit Samstag ist die Pfahlbauten-Rekonstruktion beim Museum Fischerhaus für die Öffentlichkeit zugänglich. In einer Feierstunde zeigte der erste Vorsitzende des Museums, Werner Pflüger, den geschichtlichen Bezug noch einmal auf.

In Wangen hatte die Erforschung der Bodenseepfahlbauten ihren Anfang genommen. In einer schilfbestandenen Bucht am Hinterhorn hatte der spätere Ratsschreiber Kaspar Löhle merkwürdig geformte Gerätschaften gefunden, die sich unter anderem als Steinbeile herausstellten. Wie sich zeigte, waren es Reste von Siedlungen, von denen im Laufe von Jahren dann mehr als ein Dutzend rings um den Untersee gefunden wurden. Der Bau dieser Rekonstruktion sei eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen, erläuterte Sabine Hagmann vom Landesdenkmalamt in Hemmenhofen. "Unsere modernen Vorstellungen von Sicherheit und Dauerhaftigkeit, insbesondere bei öffentlich zugänglichen Gebäuden, lassen sich mit den Pfahlbauten nur schwer in Einklang bringen", sagte Hagmann und schilderte dass die leichte Bauweise der damaligen Häuser eher darauf ausgelegt scheinen, bei Bedarf den Wohnort schnell verlegen zu können. Trotzdem sei dieser Nachbau bedeutsam, denn bei der Welterbestätte der prähistorischen Pfahlbauten würden sich die Verantwortlichen mit anderen Bedingungen auseinandersetzen müssen, da dieses Welterbe meistens von Wasser oder Moor bedeckt sei oder in unzugänglichen Naturschutzgebieten liege. "Mit diesem Nachbau unterstützt der Verein die Vermittlung des UNESCO -Welterbes", schlussfolgerte Hagmann. Siegfried Schnur, Ortsvorsteher von Wangen, bewertete das Holzgebäude am Seeufer als einen hinzugewonnenen Mosaikstein für das Gesamtbild der Ortschaft. Zufrieden stellte Ortsvorsteher Siegfried Schnur fest: "Es rundet das Bild ab und ist somit auch eine wichtige Ergänzung für die Ausstellung im Fischerhaus."

Bildergalerie im Internet.