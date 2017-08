Öhningen Pechschwarze Balladen von bewegender Traurigkeit

Das Künstler-Duo Leonhard Dering und Graham F. Valentine erinnert mit seinem Programm "Pechschwarz!" in seinen deutschen und französischen Liedern an junge Opfer des Ersten Weltkriegs. Das Publikum bei der Premiere im Rahmen der Höri-Musiktage ist ergriffen.

Der Abend begann mit akademischer Verspätung. Aufgrund des großen Andrangs wurde eine Warteliste geführt, jeder leere Stuhl gezählt und annonciert: „Noch ein Sitzplatz für eine kleine Person“, sagte Organisatorin Hilde von Massow, seit vier Tagen unermüdlich im Einsatz. Der Chanson-Abend wurde bereits vom Otto-Dix-Haus in Hemmenhofen in den Ratssaal nach Öhningen verlegt und doch reichte der Platz unter dem offenen Dachstuhl nicht aus. Rund 200 Musikliebhaber wollten den Konzertpianisten Leonhard Dering hören, der mit dem Schauspieler Graham F. Valentine einen besonderen Abend versprach: „Pechschwarz!“ war er überschrieben.

Doch wer sich nun Frivoles erhoffte, wurde rasch eines Besseren belehrt: „Wir wollen dieses Programm den jungen Menschen widmen, die im Ersten Weltkrieg zugrunde gegangen sind“, sagt Valentine in die erwartungsvolle Stille hinein. Gleich zu Beginn. Das Publikum erstarrt betroffen. Für eine halbe Stunde lang wird es sich nicht mehr rühren, weder räuspern noch einen kleinen Zwischenapplaus wagen.

„Ich habe dich geliebet, ich liebe dich nicht mehr“, startet Valentine das erste Lied. Das Ende der Liebe wird besungen, das Ende der Hoffnung, das Ende des Lebens. Viele unterschiedliche Leben sind es, die im Laufe des Abends zu Ende gehen werden. Eindrücklich und meisterhaft präsentiert vom Duo auf der Bühne.

Graham F. Valentine, den man sich auf jeder großen Bühne dieser Welt vorstellen kann und der auf den meisten tatsächlich schon gestanden hat, verfügt über eine enorme Bandbreite an Tonlagen, an Stimmen, an Sprachen. Leitfaden des Programms, das zusammen mit der Frankfurter Dramaturgin Helen Brecht erarbeitet wurde, sind die Gedanken über seine sieben Söhne, die alle von Schwermut und zwiespältigen Verhältnissen handeln, von kleinen Defekten und Eigenheiten: „Mein zweiter Sohn, sein linkes Auge ist kleiner und weist ein Zucken auf...“, so heißt es beispielsweise.

Valentine singt und spricht und zieht die Zuschauer in seinen Bann: „There where tree ravens, black as black can be. Down, derry, derry, down, down“ – Drei Raben, so schwarz wie sie nur schwarz sein können... Im Gesang des Schauspielers, der im schottischen Edinburgh lebt, meint man dabei den Dudelsack zu hören, die Töne schweben unter dem offenen Dachstuhl. Die Akustik im Ratssaal spielt ebenfalls mit: Glück für die Zuhörer und für den Konzertpianisten Leonhard Dering. Er hat viele der Lieder von Schallplatten abgenommen, Orchesterwerke transkribiert und man wundert sich, wie er mit schmalen Zetteln auskommen, selten Notenblätter auslegen kann. Nach der Geschichte des vierten Sohnes spielt er die Sonate Nr. 4 von Alexander Skrjabin, 1903 geschrieben, ein Werk in Fis-Dur (Opus 30). Ein längeres Stück, das endlich auch die Zuhörer aus der Erstarrung reißt: Dankbar applaudieren zumindest die hinteren Reihen.

J’ai perdu ma jeunesse – ich habe meine Jugend verloren, es gibt nur noch Traurigkeit, singt Valentin mit dünner zerbrechlicher Stimme. Man wünscht sich die Texte, um sie nachzulesen und zu übersetzten. In einem anderen Lied gibt er die betrübte Mutter so überzeugend wie den Sohn, diesen mit kräftiger Stimme, tief und voll. Donnernd wiederum die Witwe, die sich noch rächen wird.

Selbst die französischen Chansons handeln eher vom Schrecken des Krieges, von Schlachtfeldern und zerstückelten Leibern, als von Lust und Leichtigkeit. Die Kriegszeichnungen von Otto Dix könnten ein Bild dazu geben, würde es noch einer weiteren Visualisierung bedürfen. So entstehen sie im Kopf. Ein nachdenklicher Ausklang der fulminanten Musik-Tage auf der Höri, die Künstler aus ganz Europa in Öhningen zusammenbrachten. Bei Meersburger Wein und Bier aus Gottmadingen sitzen Protagonisten, Organisatoren und Zuhörer noch im Klosterhof zusammen und genießen die friedliche Stille. Ein warmer Abend und ein Sternenhimmel, der die Gedankenwolken glättet.

Die Mitwirkenden