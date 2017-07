Öhningen Notfallversorgung auf der Höri: Helfer vor Ort leisten wichtige Arbeit

Die Helfer vor Ort, ehrenamtliche Rettungssanitäter, stehen auf der Höri bereit, wenn es bei Verletzungen auf Sekunden ankommt. Die Finanzierung von medizinischem Material ist aber ein Problem.

Die hintere Höri liegt in einem Grenzgebiet. Rettungswagen kommen beispielsweise aus Singen oder Radolfzell, da die Einsatzgebiete hier eine unsichtbare Grenze bilden. Je nach Verfügbarkeit, wie es im Amtsdeutsch heißt, soll der am schnellsten verfügbare Rettungswagen innerhalb von 15 Minuten vor Ort sein. In der Praxis sieht es so aus: Im Notfall fühlen sich wertvolle Minuten wie Stunden an. Sie können entscheidend über Leben und Tod sein.

Eine wirkliche Verbesserung der Notfallversorgung in diesem Grenzgebiet stellen nun die Helfer vor Ort (HvO) dar. Seit April gab es bis jetzt für die ausgebildeten Rettungssanitäter 22 Einsätze. Von der Oberschenkelhalsfraktur bis zur Reanimation, so ziemlich alles sei schon dabei gewesen, sagt Martin Kaiser vom DRK Ortsverein Öhningen. Es sei eine lebensrettende Aufgabe, die die sechs ehrenamtlichen Helfer da übernehmen. "Im Fall der Reanimation waren wir nach drei Minuten vor Ort."

Auch wenn für die Bergung eines Verletzten die beiden Sanitäter des Rettungswagens nicht ausreichen, stehen die Helfer vor Ort (HvO) bereit. Das Problem besteht allerdings darin, dass die Kosten für solche Einsätze irgendwie auch finanziert werden müssen. Zwar sind die Helfer in die Alarmierungskette aufgenommen, eine Kostenbeteiligung erhalten sie aber nicht. "Die Benzinkosten für unseren Mannschaftswagen sind dabei die geringsten. Wenn es um Infusionen geht, dann geht es richtig ins Geld", so Kaiser. Die Helfer sind also auf Spenden angewiesen.

Ganz so zugespitzt sieht Bürgermeister Andreas Schmid, der auch gleichzeitig Vorsitzender des DRK-Ortsvereines Öhningen ist, die Situation nicht: "Die Gemeinde Öhningen unterstützt das DRK jedes Jahr. Wenn nun vielleicht ein Sauerstoffgerät angeschafft werden soll, werden wir Wege finden, damit das finanziert werden kann." Schmid denkt dabei an Stiftungsfonds, auf die er Einfluss haben könnte. Die Frage, warum Selbstverständlichkeiten durch Stiftungen und Spenden finanziert werden müssen, bleibt jedoch offen.