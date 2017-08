Öhningen-Wangen Narrenzunft Mondfänge: Elferrat hat vorübergehend nur neun Mitglieder

Die Narrenzunft Mondfänger blickt auf Termine für die Fasnacht 2017 voraus. Bei den Neuwahlen ergaben sich aus familiären Gründen Veränderungen

Die Narrenzunft Mondfänger vom Untersee Wangen startet gut gerüstet in die neue Fastnachtssaison 2016/17. Bei der Jahreshauptversammlung präsentierten die Mitglieder um Zunftmeister Patrick Willig laut einer Pressemitteilung eine gelungene Bilanz der zurückliegenden Fastnacht und gaben einen Ausblick auf die kommenden Termine.

Die regulär anstehende Neuwahl brachte einige Veränderungen im Elferrat mit sich. Verabschiedet wurden Felix Leu (Elfer seit 2011), Michael Ruf und Joachim Weisz (beide Elfer seit 2006), die sich nicht mehr zur Wahl stellten. Neu in den Rat gewählt wurden Jörg Bader, der viele Jahre bei den Moofangern in Liggeringen aktiv war und nun schon länger in Wangen heimisch geworden ist, sowie Helmut Boos, der zuletzt zwölf Jahre erfolgreich die Holzergruppe geleitet hat. Vorläufig bleiben zwei Plätze im Elferrat frei, da hierfür interessierte Kandidaten derzeit noch beruflich beziehungsweise familiär zu stark gefordert sind. Die gewählten Räte sind willens, die Herausforderung zunächst auch zu neunt anzupacken. Der engere Vorstand bleibt unverändert mit Zunftmeister Patrick Willig, Vize Thomas Stark, Zunftschreiber Bernhard Dietrich und Säckelmeister Thomas Renz.

Die Wangener Holzer feiern im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem großen Holzerfest am Fastnachtssamstag, 25. Februar, in Wangen. Dazu haben die Holzer unter Leitung ihres neuen Oberholzers Alexander Ruf befreundete Holzergruppen eingeladen. Die Zunft freut sich auch schon auf die Teilnahme am nächsten Mondfängertreffen, das 2017 von den Liggeringer Moofangern ausgerichtet wird. Auch beim Narrentreffen in Riedöschingen und beim Nachtumzug in Markelfingen sind die Mondfänger außerhalb der Höri mit von der Partie. Die Dorffastnacht steht 2017 unter dem Motto „Wangen rockt“, was auch schon den Ortschaftsrat angesteckt hat, wie Ortsvorsteher Siegfried Schnur in sehr launischer Form berichten konnte. Hier kann wieder jeder mitmachen und davon lebt die aktive Wangener Dorffastnacht in besonderem Maß.