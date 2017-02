Öhningen Narrenspiegel der Mondfänger: Wo der Untersee richtig rockt

"Wangen rockt" war das Thema beim Narrenspiegel der Wangener Mondfänger. Eine anonyme Gruppe, die Mondhexä, war erstmals mit dabei.

Ein schweres Motorrad steht im Eingangsbereich der Höri-Strandhalle. Hard-Rock-Café prangt es leuchtend von der Wand herab. Vor der Türe wartet eine tätowierte Rocker-Gang mitsamt ihren gepiercten Bräuten. In Wangen ist derzeit schwarzes Leder für den Herrn und grobmaschige Netzstrumpfhose in noch kürzeren Röcken für die Dame angesagt – denn Wangen rockt. Beim Narrenspiegel der Wangener Mondfänger streikten die Blasmusiker. Umso kräftiger griffen die betagten Seehühner in die Gitarrenseiten. Und Bernhard Dietrich gab einen launigen Vorgeschmack darauf, wie Rockfestivals in Wangen organisiert werden könnten. Beim Themenabend "Wangen rockt" kam auch die Bütt nicht zu kurz. Die "Mondhexä vu Wangen" feierten ihren Premierenauftritt und die Ladysingers ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum.

Neidisch blickt Zunftmeister Patrick Willig auf die eingeführten Sitten des neuen Dirigenten beim Musikverein Wangen. Siegfried Worch habe bei seinen Musikaufführungen eine persönliche Umblättlerin, die ihm die Noten umblättleret. Hochrangig müsste die seinige sein – er wählte sich aus der Schar der Dorfprominenz die Ehefrau des Wangener Ortsvorstehers aus. Willigs Narreteien sind ausgefeilt, raffiniert konzipiert und bringen die Narren zum Brüllen. Als Zauberkünstler entreißt er der Präsidentin der Hägelisaier, Corinna Blondzik-Burgo, vor den Augen aller den Büstenhalter unter dem Oberteil oder imponiert als magischer Buchdrucker, wobei er leere Buchseiten mit viel Konfetti und aus dem Nichts heraus in ein bunt bemaltes Kinderbuch verwandelt. Für die Ungläubigen unter den Zuschauern wiederholt er in äußerster Zeitlupe den Trick, bei dem ihm sein Moderationspartner Thomas Stark beiseite stehr.

Fridolin Massler hat charmante Probleme mit der deutschen Sprache. Sein Bühnen-Alter-Ego "Karim, der Flüchtling" parodiert auf bezaubernde Weise die Mühen im Spracherwerb und zeigt urkomisch die Missverständnisse mit den Ureinwohnern auf. Bernhard Dietrich macht das erste Rockkonzert für das gesetzte Publikum. Als Hardcore-Rocker sucht er noch Roadies für das erste Wangener Rockkonzert. Bei den unter Strom stehenden Ortschaftsräten scheint er an die Richtigen geraten zu sein. Mit dem gesamten Publikum als Backgroundchor stimmt er zu einem Mondfänger-Rocksong an.

Die "Mondhexä vu Wange" sind die neueste Errungenschaft der Wangener Mondfänger. Sie lieben das Geheimnis. Selbst bei der Generalprobe blieben sie unentdeckt. Beim Narrenspiegel geben sie ihr Debüt und reißen das Publikum in giftgrünen Masken und mit einem flotten Hexentanz in ihren magischen Bann. Thomas Renz und Lisa Stark stecken mit ihren schönen Musical-Stimmen das Publikum an. "50 Jahre Ladies" – die Mondfänger Ladysingers feiern ihren Geburtstag mit einer Party und geben ihren Gründungsmitgliedern ein Ständchen, ohne dabei auf ihre Kernkompetenz zu verzichten: Den Klatsch und Tratsch im Dorf.

Die Teilnehmenden

Beim Narrenspiegel "Wangen rockt" wirkten mit: Die Narrenmusik, Friedolin Massler und Bernhard Dietrich als Solisten, Petra Singer, Susi Bader, Cristina Heiser, Alex Löhle, Marion Lenz-Weisz als die Seehühner sowie Thomas Renz, Sebastian Litterst, Helmut Boos, Vincent Stark, Titzian Bohner, Nicolas Schnur Marius Horn, Lisa Stark, Luca Willig, Chiara Puschner, Lena Renz beim Dorfmarkt ebenso Alexandra Fürst, Heidrun Löhle, Petra Willig, Birgit Wiedenbach, Ilona Schneble und Corinna Schreiner als Ladysingers. Die Mondhexä bleiben inkognito.