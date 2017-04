Radolfzell Nächste Runde der Strandhallensanierung

Im Zuge der anstehenden Sanierung des Sanitärbereiches der Öhninger Strandhalle soll auch der Hochwasserschutz verbessert werden.

Öhningen – Die Strandhalle in Wangen ist in die Jahre gekommen. Ortsvorsteher Siegfried Schnur meint sich richtig erinnern zu können: "Ich denke, der Baubeginn war 1974 und ein Jahr später wurde die Halle eingeweiht." Wie bei jedem Gebäude, stehen dann irgendwann Sanierungsarbeiten und Um- oder Anbauten an. "Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder in die Halle investiert", sagte Bürgermeister Andreas Schmid in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Der Anbau des Küchentraktes, Dachsanierung die Dämmung der Außenfassade und eine neue Heizungsanlage, all das hat bisher schon viel Geld gekostet.

Rund 249 000 Euro hat man seit 2011 dafür schon aufgewendet, ein Teil davon waren Landesmittel und Zuschüsse. "Dafür haben wir jetzt aber auch eine energetisch sanierte Halle, die wir aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auch brauchen", schildert Hauptamtsleiter Uwe Hirt und zeigt noch eine weitere Investition in der Vergangenheit auf: den neuen Hallenboden. Nun sollen die Sanitäranlagen auf einen neuen Stand gebracht werden. "Die Sanitäranlagen sind nach meiner Einschätzung noch die Erstausstattung und somit über 40 Jahre alt", schilderte Bürgermeister Schmid.

Doch diese Sanierungen haben noch einen weiteren Aspekt. Schmid führte aus:"Das letzte Hochwasser hat gerade in diesem Bereich bis hin zu den Umkleidekabinen Schäden verursacht. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, die Schäden grundlegend zu sanieren und das Gebäude hier komplett abzudichten." Wenn nicht jetzt, wann dann? Das war die einhellige Meinung des Gemeinderates und er beschloss, die Verwaltung die einzelnen Gewerke ausschreiben zu lassen. Wenn die Angebote vorliegen, soll in der Sitzung am 16. Mai über die Vergabe beschlossen werden. Die Arbeiten, so die Planung, sollen in der Zeit vom 1. August bis 5. September umgesetzt werden. Angesichts der gut gefüllten Auftragsbücher in der Baubranche ist das ein sehr knapper Zeitplan.