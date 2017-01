Öhningen Musikverein Öhningen verblüfft Verbandspräsident Steppacher

Der Musikverein Öhningen sprengt bei seinem Jahreskonzert den Rahmen des Vertrauten und leistet Pionierarbeit. Das weiß auch Verbandspräsident Johannes Steppacher zu würdigen.

"Die Erde hat gebebt", fasst Angelika Massler-Honsell ihren ersten Eindruck vom jüngsten Konzert des Öhninger Musikvereines zusammen. Damit umschreibt sie auch ein musikalisches Erdbeben, das die Blasmusiker mit ihrem experimentell orientierten Jahreskonzert ausgelöst hatten. "Ich habe mich mitten drin gefühlt und es war vom Gefühl her einfach toll", zeigt sich die Vorsitzende der Gemeinschaft Öhninger Vereine vom über zwei Stunden dauernden Konzert begeistert. Ihr Eindruck ist kein Einzelfall und beschreibt treffend ein Blasmusik-Konzert, das es so auf der Höri noch nie gab. Keines der Stücke war älter als fünf Jahre, versichert Petra Steidle. Die Dirigentin verzichtete bei dem Jahreskonzert auf Polka, Marsch und Walzer. Mit ihrer exzellenten Wahl an zeitgenössischer und experimenteller Musik brachte sie großstädtisches Flair in ein ansonst ländlich geprägtes Gebiet. Ihre Musiker bewiesen nicht nur den Mut, sondern auch das Vermögen, sich solch einer Herausforderung zu stellen.

Um der Ausgewogenheit die Ehre zu geben: Es gab auch kritische Stimmen, die ein klassisches Konzert bevorzugt hätten. Doch diese waren äußerst selten. Mit Werken wie "The Machine Awakes" von Steven Bryant durchbrachen die Blasmusiker die Hörgewohnheiten bei traditionellen Blasmusik-Konzerten. Ein experimentelles Werk, das mit exzellent gespielter Perkussion den Maschinentakt des Technikzeitalters vorgibt und mit Synthesizer-Klängen verzerrt wird. Dabei bauten die Blasmusiker mit ihren Instrumenten kunstvoll ein bedrohliches wie imposantes Erwachensszenarium auf. "Die Kombination zwischen den technischen und den live gespielten Stücken fand ich sehr gut", urteilt Nicole Bilger.

Ihre Schwester Nicole fasst ihren Eindruck in der Pause lieber emotional zusammen: "Wirklich – es war alles sehr schön." "Das war schon die Höchststufe und sehr anspruchsvoll für die Musiker und die Dirigentin", urteilt der Präsident des Blasmusikverbandes Bodensee Hegau am Schluss des Jahreskonzerts. Der Verein habe bewiesen, dass die Blasmusik eine riesige Bandbreite habe und es nicht nur volkstümliche Blasmusik gebe, so Johannes Steppacher.

Dirigentin Petra Steidle hatte für das Jahreskonzert nach Werken gesucht, die den Musikern, dem Publikum und ihr selbst gefielen. Es war ihr wichtig, dass das abwechslungsreiche Programm die Gäste unterhalten und eine Spannung erzeugen soll. Zuerst waren die Musiker hinsichtlich ihrer Wahl zeitgenössischer Musik skeptisch. Sie bezweifelten, dass die Stücke dem Publikum gefallen könnten. Doch nach und nach freundeten sie sich mit den Werken an und stimmten mehrheitlich für die Präsentation. Vereinspräsident Norbert Stärk erzählte, wie die Musiker zunächst verunsichert waren, weil sie glaubten, falsche Töne gespielt zu haben. Manche Stücke seien absichtlich mit zusätzlichen Halbtönen komponiert, erläutert Petra Steidle: In der Partitur der "Dutch Master Suite" von Johan de Meij sei angezeigt, dass falsche Töne richtig sind. Im dritten Teil des Opus geht es um das Gemälde "Prinsjesdag" von Jan Steen, das den niederländischen Festtag dokumentiert. Jan Steen zeigt in seinem Gemälde ein Durcheinander in einer überfüllten Taverne. Und genau so geht es in dem musikalischen Werk zu: Ein Teil des Blasmusik-Ensembles spielt ein fröhliches Liebeslied, während einige Karten spielen oder würfeln.

Nach und nach zeigt der Alkohol Wirkung und die Tanzmusik wird schriller. Ein "Bauer" trötet betrunken auf seiner Trompete. Das Stück endet mit einem Kater, bei dem Fetzen feierlicher Musik einen Klangbrei zu durchdringen suchen. Die Musiker durften während des Stückes immer falscher spielen, bis sie am Ende alle betrunken waren, erläutert die Dirigentin. Für dieses Stück kleideten sich die Musiker nach dem Gemälde eigens neu ein und erhielten vom Publikum tosenden Applaus.

"Das war mal etwas anderes und gut", sagt Manfred Sieber nach dem Konzert. Er war 38 Jahre lang Musiker im Verein, spielte Klarinette und würde sich dieses Niveau nicht mehr zutrauen. "Der symphonische Unterton war prima", urteilt Franz Manier. "Das Konzert war einmalig. Manche Stücke hätte ich gerne zweimal gehört", war von Maria Leutz zu hören. Im Sommerprogramm sollen Stücke in das Konzert aufgenommen werden, verspricht Petra Steidle. Für Kurt Akermann war das Konzert "modern, absolut interessant und ganz schön schwer". Jugendliche könnten nur schwer nachvollziehen, welche Arbeit hinter dem Konzert gestanden hätte, so sein Eindruck. Mit dem Jahreskonzert ist dem Musikverein ein musikalisches Ereignis gelungen, dass vielen Gästen lange Zeit in bester Erinnerung bleibt.



Ungewohntes Konzept

"Wir hauen auf die Pauke" war der Untertitel des Jahreskonzerts des Öhninger Musikvereins. Er versinnbildlichte mehrdeutig das Motto "Back to School", bei dem sich die Musiker als Schulklasse 7a ausgaben und einen Unterricht in den typischen Schulfächern erhielten. Er bildete einen Leitfaden für die Wahl der Konzertwerke und deckte mit vielen Showelementen unter anderem religiöse, technische, heimatkundliche oder physikalische Fächer ab.