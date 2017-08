Öhningen Musikalische Kontraste bei den Höri Musiktagen

Bei den Höri Musiktagen wird ein vielfältiges Programm geboten. Der Chansonabend am Sonntag wird aufgrund der erwarteten großen Nachfrage ins Rathaus Öhningen verlegt.

Ab Donnerstag, 10. August finden erstmals die Höri Musiktage in Öhningen statt. Der Chanson-Abend mit Graham F. Valentine, präsent auf allen großen europäischen Theaterbühnen, und dem Pianisten Leonhard Dering wird wegen der erwarteten großen Nachfrage nicht wie angekündigt im Museum Haus Dix, sondern im Bürgersaal des Öhninger Rathauses stattfinden. Das berichten die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Mit bitterbösen Chansons, traurigen Balladen und düsteren Melodramen erwecken Graham F. Valentine und Leonhard Dering die ambivalenten Zustände im Europa zwischen 1900 und 1930. Der pechschwarze Abend mit Texten und Musik von Arnold Schönberg, Kurt Tucholsky, Franz Kafka, Georg Trakl und Joachim Ringelnatz kratze am Grund der menschlichen Psyche und fördere dabei auch Groteskes, Kurioses, Zynisches ans Licht.

Neben zwei Orchesterkonzerten bieten die Höri Musiktage mehrere Kammerkonzerte und im Klosterhof Late Night Jazz mit Pejman Jamilpanah und Friends auch Perlen der Jazzmusik – zu hören am Freitag, 11. August, 21.30 Uhr. Der 2014 aus dem Iran geflüchteten Musiker tritt mit Eigenkompositionen, mit orientalisch-iranischen Liedern und westlich-europäischem Jazz auf. In dieser einmaligen Verbindung zwischen persischer Musik und europäischem Jazz bringe Pejman Jamilpanah ganz andere Klänge ins Kloster, so die Mitteilung.

Das Harfenkonzert findet am Samstag, 12. August, um 11 Uhr statt. Für ihr Harfenkonzert im barock ausgestalteten Konventsaal das Augustiner Chorherrenstiftes Öhningen hat Clara Simarro Röll mit ihrer italienischen Minerva naturelle ein Programm aus drei Jahrhunderten und vier verschiedenen Ländern zusammengestellt.

Am Freitag, 11. August könnten Kontraste und Vielfalt kaum größer sein: Das Kleine Konzert um 17.30 Uhr ist der zerstörten Synagoge in Öhningen-Wangen gewidmet. Am Synagogentor in Wangen spielt das Eliot Quartett Werke der jüdischen Komponisten György Kurtág und Ernst Bloch. Im Kammerkonzert um 19.30 Uhr spielen das Eliot Quartett und der Konzertpianist Leonhard Dering große Werke für Streichquartett und Klavierquintett von Joseph Haydn, Anton Webern, und Johannes Brahms. Gleich nach dem öffentlichen Festakt am Donnerstag, 10. August um 18 Uhr im Klosterhof (bei Regen in der Stiftskirche) eröffnen um 20 Uhr herausragende Talente die Konzertreihe im Bürgersaal: Der 14-jährige Philipp Schupelius am Cello spielt Werke von Beethoven bis Schumann. Am Klavier begleitet ihn der 21-jährige Alexander Vorontsov, von Kritikern als einen der „musikalisch intelligentesten Klavierspieler seiner Altersgruppe“ bezeichnet.

im Internet unter www.hoeri-musiktage.de, Tickets gibt es in der Buchhandlung Obertor in Radolfzell und den Tourist-Infos der Höri.