Öhningen Mobiles Internet für die Höri: Drei W-Lan Hotspots in Öhningen

Öhningen will ein freies W-Lan-Netz anbieten. Die Hotspots sollen an drei zentralen Orten in der Gemeinde eingerichtet werden.

Sich schnell informieren, ob der Regen noch länger andauern wird, sich als Radfahrer verleiten zu lassen in Öhningen eine Unterkunft zu nehmen oder geschwind die beste Busverbindung für den Heimweg ermitteln, in Öhningen sind diese praktischen Alltagshandlungen nicht ganz so leicht. Die Vorteile des schnellen mobilen Internets sind in Öhningen stark eingeschränkt. Durch die Grenznähe zur Schweiz ist die Gemeinde vom schnellen LTE-Standard des Mobilfunks ausgeschlossen. Doch das soll sich bis zum Jahreswechsel ändern. In seiner jüngsten Sitzung gab der Rat den Weg zu einem öffentlichen W-Lan-Netz frei – das erste seiner Art auf der Höri. An drei Öhninger Knotenpunkten möchte die Gemeinde Hotspots für den schnellen Internetzugang einrichten. Ein weiterer Zugang ist in Schienen vorgesehen. Wangen könnte nach dem Ausbau des Radweges mit in das Konzept genommen werden, so Bürgermeister Andreas Schmid.

Der Rat reagiert mit dem kostenfreien Angebot sowohl auf die Wünsche von Touristen, die in Öhningen nur schwer einen Zugang ins Internet fanden als auch auf Nachfragen von Jugendlichen aus den Gemeinden, erörtert Schmid in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Öhningen ist die erste Gemeinde, die den bundesweiten Standard mit Glasfasern auf der Höri umsetzen konnte. Mit seinem Kooperationspartner können nun die Hotspots am Rathaus, dem Strandbad und am Brunnenplatz des zu Öhningen gehörenden Weilers Stiegen errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf 3300 Euro. Sie werden von der Gemeinde übernommen – zusätzlich die Betriebskosten von rund 260 Euro monatlich.

Mit dem W-Lan-Netz möchte die Gemeinde den Stadtkern und zwei von Besuchern stark frequentierten Orte abdecken. Der Brunnenplatz in Stiegen ist die Eingangspforte für Radfahrer des Bodensee-Radweges in die Gemeinde Öhningen. Von der Schweiz kommende Radfahrer nutzen häufig die Tafel der Tourist-Information, die Übernachtungsmöglichkeiten der Stadt anbietet. "Der Grundgedanke war, dass sich die Touristen via Internet über die Homepage des Gasthauses informieren können", so Bürgermeister Schmid. Der Hotspot am Strandbad könne an einem sonnigen Wochenende auch von rund 3000 Badegästen genutzt werden. Der Zugang am Rathaus bedient die Wünsche der Besucher im Ortskern. Dort wurde ein Standort ausgewählt, der den Kindergarten und die Schule von einer zusätzlichen Strahlenbelastung durch das W-Lan-Netz abschottet. In Schienen wird mit dem freien Zugang zum W-Lan-Netz die Qualität des Mobilfunks insgesamt erhöht. Schienen sei zudem für viele Touristen ein Startpunkt für Wanderungen, so Schmidt.

Zur Technik

W-Lan ist ein drahtloses lokales Netzwerk für den Internetzugang und ist die Abkürzung für Wireless Local Area Network. Gegenüber den Netzwerken in privaten Haushalten haben sie den Vorteil höherer Reichweiten und größerer Sendeleistungen. Die Strahlenbelastung wird geringer eingeschätzt als bei den herkömmlichen Netzverbindungen durch den Mobilfunk. Die neueste Generation an Smartphonen und Tabletgeräte sind standardmäßig mit einem W-Lan-Empfang ausgerüstet.